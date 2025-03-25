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Банк России выпустит серебряную монету в честь 300-летия экспедиции Беринга

Банк России выпустит серебряную монету в честь 300-летия экспедиции Беринга - 25.03.2025, ПРАЙМ

Банк России выпустит серебряную монету в честь 300-летия экспедиции Беринга

Банк России 26 марта выпустит в обращение серебряную монету номиналом в 3 рубля в честь 300-летия экспедиции офицера и мореплавателя Витуса Беринга серии... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T17:09+0300

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2025-03-25T17:09+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России 26 марта выпустит в обращение серебряную монету номиналом в 3 рубля в честь 300-летия экспедиции офицера и мореплавателя Витуса Беринга серии "Исторические события", сообщил регулятор. "Триста лет назад российский офицер и мореплаватель Витус Беринг отправился в научную экспедицию. Она была организована по приказу Петра I для изучения северо-востока России и поиска перешейка или пролива между Азией и Америкой. К этому событию Банк России 26 марта 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "300-летие начала первой Камчатской экспедиции В. Беринга" серии "Исторические события", - говорится в пресс-релизе. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2025 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты изображен бот "Святой Гавриил", плывущий по волнам, на фоне карты с нанесенным на нее маршрутом Камчатской экспедиции, справа расположено символическое изображение розы ветров; имеются надписи: слева в две строки - "Бот св. Гавриил", внизу в картуше в четыре строки - "Первая Камчатская экспедиция В. Беринга", слева и справа от картуша - даты "1725" и "1730". Изображения бота, территории России, гребня волны и розы ветров, а также надписи и даты выполнены рельефом. "Изображения американской территории, маршрута экспедиции и волн выполнены в технологии лазерного матирования", - указал ЦБ. Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров, она изготовлена качеством "пруф", уточняет также регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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