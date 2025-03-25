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Московская биржа будет проводить торги 2 и 8 мая

Московская биржа будет проводить торги 2 и 8 мая - 25.03.2025, ПРАЙМ

Московская биржа будет проводить торги 2 и 8 мая

Московская биржа будет проводить полноценные фондовые и валютные торги в нерабочие дни 2 и 8 мая в этом году, следует из сообщения торговой площадки. | 25.03.2025, ПРАЙМ

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2025-03-25T14:26+0300

2025-03-25T14:26+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Московская биржа будет проводить полноценные фондовые и валютные торги в нерабочие дни 2 и 8 мая в этом году, следует из сообщения торговой площадки. "В праздничные дни 2 и 8 мая торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ), валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ в эти даты будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях", - сообщает биржа. Таким образом, 1 и 9 мая торги на всех рынках биржи проводиться не будут, а 3-4 мая и 10-11 мая (в субботу и воскресенье) торги на рынке акций будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, также отмечает торговая площадка. В рабочие дни 5–7 мая торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ будут проводиться в обычном режиме. 30 апреля торги проведут в обычном режиме, включая утренние и вечерние сессии, заключает биржа.

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рынки, торги