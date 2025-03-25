https://1prime.ru/20250325/moshenniki-856080215.html

Мошенники придумали новую схему обмана с использованием образа Юры Борисова

Мошенники придумали новую схему обмана с использованием образа Юры Борисова - 25.03.2025, ПРАЙМ

Мошенники придумали новую схему обмана с использованием образа Юры Борисова

Мошенники использовали образ артиста Юры Борисова, а также изображения российских и зарубежных актёров, певцов и блогеров для рекламы своих игр в соцсетях -... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T11:16+0300

2025-03-25T11:16+0300

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мошенничество

технологии

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финансы

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Мошенники использовали образ артиста Юры Борисова, а также изображения российских и зарубежных актёров, певцов и блогеров для рекламы своих игр в соцсетях - ссылки в постах ведут на Telegram-приложения, которые обещают легкий заработок, но вместо этого крадут деньги, рассказали РИА Новости в компании F6. "Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, впервые зафиксировала использование образа актёра Юры Борисова в рекламе скамеров. Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital RiskProtection) F6 обнаружили в одной из популярных соцсетей серию постов с рекламой мошеннических игр, в которых для привлечения внимания наряду с Борисовым используются изображения российских и зарубежных актёров, певцов и блогеров. Ссылки под постами ведут на Telegram-приложения, которые обещают лёгкий заработок, но вместо этого похищают деньги пользователей", - сказали в компании. Речь идет про экономическую игру MeowCraft и игру-кликер "Наш слон" - это боты в Telegram, которые позволяют зарабатывать игровую валюту, выполняя определенные действия. Разработчики обещают возможность перевести заработанные в играх деньги в настоящие рубли. При попытке вывода средств пользователю приходит сообщение об ошибке из-за недостаточного баланса, предложение приобрести "недостающую" криптовалюту (TON или TRX) в виртуальном обменнике, и в итоге он теряет все вложенные деньги. Для продвижения приложений злоумышленники используют новостные заголовки или кликбейтные фразы, например: "Юра Борисов не получил Оскар и теперь уйдёт из кино?". Также в рекламных постах упоминаются актеры Никита Кологривый, Анна Хилькевич и Киану Ривз, блогер Карина Кросс. Аналитики F6 рассказали, что сообщества удаляли рекламу игры MeowCraft спустя несколько дней после публикаций. Однако 24 марта зафиксировано появление десятков новых публикаций с рекламой этой игры от имени других публичных людей - вечером того же дня в соцсетях были доступны более 50 таких фейковых постов. Также 24 марта было опубликовано более 100 постов с рекламой скам-игры "Наш слон". "Скамеры всё чаще начинают применять в своих схемах имена популярных актёров. Ранее злоумышленники предпочитали для привлечения внимания к мошенническим проектам использовать имена блогеров, что можно объяснить их популярностью и узнаваемостью в соцсетях, а также огромной аудиторией. Теперь мошенники ещё внимательнее следят за культурной повесткой и выбирают образы актёров, которые находятся на пике популярности, чьи имена на слуху", – прокомментировала старший аналитик Digital RiskProtection компании F6 Мария Синицына. Специалисты компании дали рекомендации, как избежать обмана, связанного с мошенническими играми. В первую очередь, не стоит доверять розыгрышам и "бесплатным раздачам". При получении приглашения в незнакомую игру нужно внимательно изучить отзывы о ней. Важно помнить, что образ человека, использованный для рекламы, не гарантирует достоверности информации. Регистрация в Telegram-боте анонимного разработчика, у которого нет официального сайта, юридического лица, может привести к угону Telegram-аккаунта или утечке личных данных.

https://1prime.ru/20250320/rosfinmonitoring-855972235.html

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технологии, бизнес, финансы