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Россельхознадзор спрогнозировал объем экспорта мясной продукции в 2025 году - 25.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россельхознадзор спрогнозировал объем экспорта мясной продукции в 2025 году
Россельхознадзор спрогнозировал объем экспорта мясной продукции в 2025 году - 25.03.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор спрогнозировал объем экспорта мясной продукции в 2025 году
При благоприятной ситуации экспорт мясной продукции из РФ в 2025 году может составить один миллион тонн, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T13:10+0300
2025-03-25T13:10+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
россельхознадзор
сергей данкверт
мясо
экспорт
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. При благоприятной ситуации экспорт мясной продукции из РФ в 2025 году может составить один миллион тонн, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Мы можем в этом году выйти на миллион тонн поставки мясной продукции, но должны понимать экономическую целесообразность. Есть ряд факторов, в том числе и курс доллара", - заявил Данкверт в ходе пресс-конференции. По словам главы Россельхознадзора, поставки мясной продукции за рубеж в 2024 году составили 860 тысяч тонн.
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россия, сельское хозяйство, россельхознадзор, сергей данкверт, мясо, экспорт
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, Россельхознадзор, Сергей Данкверт, мясо, экспорт
13:10 25.03.2025
 
Россельхознадзор спрогнозировал объем экспорта мясной продукции в 2025 году

Россельхознадзор: экспорт мясной продукции в 2025 году может составить 1 миллион тонн

© РИА НовостиМираторг, цех
Мираторг, цех - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. При благоприятной ситуации экспорт мясной продукции из РФ в 2025 году может составить один миллион тонн, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Мы можем в этом году выйти на миллион тонн поставки мясной продукции, но должны понимать экономическую целесообразность. Есть ряд факторов, в том числе и курс доллара", - заявил Данкверт в ходе пресс-конференции.
По словам главы Россельхознадзора, поставки мясной продукции за рубеж в 2024 году составили 860 тысяч тонн.
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Россия в 2024 году нарастила экспорт шоколада на 8%
09:31
 
ЭкономикаРОССИЯСельское хозяйствоРоссельхознадзорСергей Данквертмясоэкспорт
 
 
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