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Россельхознадзор спрогнозировал объем экспорта мясной продукции в 2025 году

Россельхознадзор спрогнозировал объем экспорта мясной продукции в 2025 году - 25.03.2025, ПРАЙМ

Россельхознадзор спрогнозировал объем экспорта мясной продукции в 2025 году

При благоприятной ситуации экспорт мясной продукции из РФ в 2025 году может составить один миллион тонн, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T13:10+0300

2025-03-25T13:10+0300

2025-03-25T13:10+0300

экономика

россия

сельское хозяйство

россельхознадзор

сергей данкверт

мясо

экспорт

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. При благоприятной ситуации экспорт мясной продукции из РФ в 2025 году может составить один миллион тонн, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Мы можем в этом году выйти на миллион тонн поставки мясной продукции, но должны понимать экономическую целесообразность. Есть ряд факторов, в том числе и курс доллара", - заявил Данкверт в ходе пресс-конференции. По словам главы Россельхознадзора, поставки мясной продукции за рубеж в 2024 году составили 860 тысяч тонн.

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россия, сельское хозяйство, россельхознадзор, сергей данкверт, мясо, экспорт