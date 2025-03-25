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Россельхознадзор спрогнозировал объем экспорта мясной продукции в 2025 году
Россельхознадзор спрогнозировал объем экспорта мясной продукции в 2025 году - 25.03.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор спрогнозировал объем экспорта мясной продукции в 2025 году
При благоприятной ситуации экспорт мясной продукции из РФ в 2025 году может составить один миллион тонн, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T13:10+0300
2025-03-25T13:10+0300
2025-03-25T13:10+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
россельхознадзор
сергей данкверт
мясо
экспорт
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. При благоприятной ситуации экспорт мясной продукции из РФ в 2025 году может составить один миллион тонн, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Мы можем в этом году выйти на миллион тонн поставки мясной продукции, но должны понимать экономическую целесообразность. Есть ряд факторов, в том числе и курс доллара", - заявил Данкверт в ходе пресс-конференции. По словам главы Россельхознадзора, поставки мясной продукции за рубеж в 2024 году составили 860 тысяч тонн.
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россия, сельское хозяйство, россельхознадзор, сергей данкверт, мясо, экспорт
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, Россельхознадзор, Сергей Данкверт, мясо, экспорт
Россельхознадзор спрогнозировал объем экспорта мясной продукции в 2025 году
Россельхознадзор: экспорт мясной продукции в 2025 году может составить 1 миллион тонн
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. При благоприятной ситуации экспорт мясной продукции из РФ в 2025 году может составить один миллион тонн, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Мы можем в этом году выйти на миллион тонн поставки мясной продукции, но должны понимать экономическую целесообразность. Есть ряд факторов, в том числе и курс доллара", - заявил Данкверт в ходе пресс-конференции.
По словам главы Россельхознадзора, поставки мясной продукции за рубеж в 2024 году составили 860 тысяч тонн.
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