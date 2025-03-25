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Опрос показал, сколько россияне потратили на ремонт автомобиля
Опрос показал, сколько россияне потратили на ремонт автомобиля - 25.03.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россияне потратили на ремонт автомобиля
Российские автовладельцы в основном за последний год потратили на плановый ремонт и техническое обслуживание автомобиля от 20 до 40 тысяч рублей в год (40,5%),... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T02:30+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские автовладельцы в основном за последний год потратили на плановый ремонт и техническое обслуживание автомобиля от 20 до 40 тысяч рублей в год (40,5%), при этом минимальными затратами на эти цели – до 20 тысяч рублей - обошлись только 5,4% автомобилистов, говорится в исследовании финтех-сервиса по выдаче займов под залог авто CarMoney, которое есть у РИА Новости.
"Как показал опрос автовладельцев, большинство из них (40,5% участников опроса) потратили в последний год на ремонт автомобиля от 20 до 40 тысяч рублей... При этом минимальными затратами (не более 20 тысяч рублей) удалось обойтись всего 5,4% автовладельцев", - говорится в исследовании, проведенном среди 3 тысяч автовладельцев в России, в котором оценивались затраты на плановый ремонт и техническое обслуживание автомобиля, без учета исправления повреждений в результате ДТП.
Четверть опрошенных (25,7%) потратили на ремонт от 40 до 80 тысяч рублей, 19,2% респондентов - от 80 до 150 тысяч, а почти каждый десятый (9,2%) - более 150 тысяч рублей, выяснили также аналитики.
Указывается, что по мнению 10,1% опрошенных, стоимость планового ремонта и ТО за последний год осталась на прошлогоднем уровне, остальные заметили ее увеличение. Из них более половины (56,6%) оценили рост стоимости в диапазоне 10-20%, а почти каждый десятый (9,1%) - на 25% и более. Для 24,2% опрошенных рост стоимости ремонта за год не превысил 5-10%.
"Рост стоимости авторемонта и запчастей за последний год более половины автовладельцев оценивают в диапазоне от 10% до 20%. Это выше уровня официальной инфляции, однако совпадает с оценками наблюдаемой потребителями инфляции, которые публикует Банк России (16,5% в феврале 2025 года)... Вместе с тем, динамика подорожания авторемонта не является проблемой для большинства автовладельцев на фоне продолжающегося роста их доходов", - комментирует коммерческий директор финтех-сервиса Татьяна Благовещенская.
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бизнес, россия, банк россия, банк россии
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, банк Россия, Банк России
Опрос показал, сколько россияне потратили на ремонт автомобиля
CarMoney: 40,5% россиян потратили на ремонт автомобиля от 20 до 40 тысяч рублей в год
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские автовладельцы в основном за последний год потратили на плановый ремонт и техническое обслуживание автомобиля от 20 до 40 тысяч рублей в год (40,5%), при этом минимальными затратами на эти цели – до 20 тысяч рублей - обошлись только 5,4% автомобилистов, говорится в исследовании финтех-сервиса по выдаче займов под залог авто CarMoney, которое есть у РИА Новости.
"Как показал опрос автовладельцев, большинство из них (40,5% участников опроса) потратили в последний год на ремонт автомобиля от 20 до 40 тысяч рублей... При этом минимальными затратами (не более 20 тысяч рублей) удалось обойтись всего 5,4% автовладельцев", - говорится в исследовании, проведенном среди 3 тысяч автовладельцев в России, в котором оценивались затраты на плановый ремонт и техническое обслуживание автомобиля, без учета исправления повреждений в результате ДТП.
Четверть опрошенных (25,7%) потратили на ремонт от 40 до 80 тысяч рублей, 19,2% респондентов - от 80 до 150 тысяч, а почти каждый десятый (9,2%) - более 150 тысяч рублей, выяснили также аналитики.
Указывается, что по мнению 10,1% опрошенных, стоимость планового ремонта и ТО за последний год осталась на прошлогоднем уровне, остальные заметили ее увеличение. Из них более половины (56,6%) оценили рост стоимости в диапазоне 10-20%, а почти каждый десятый (9,1%) - на 25% и более. Для 24,2% опрошенных рост стоимости ремонта за год не превысил 5-10%.
"Рост стоимости авторемонта и запчастей за последний год более половины автовладельцев оценивают в диапазоне от 10% до 20%. Это выше уровня официальной инфляции, однако совпадает с оценками наблюдаемой потребителями инфляции, которые публикует Банк России (16,5% в феврале 2025 года)... Вместе с тем, динамика подорожания авторемонта не является проблемой для большинства автовладельцев на фоне продолжающегося роста их доходов", - комментирует коммерческий директор финтех-сервиса Татьяна Благовещенская.