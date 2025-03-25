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"Было бы очень сложно". С Запада снова пришли плохие для Зеленского новости

"Было бы очень сложно". С Запада снова пришли плохие для Зеленского новости - 25.03.2025, ПРАЙМ

"Было бы очень сложно". С Запада снова пришли плохие для Зеленского новости

Поставки оружия на Украину, начавшиеся еще в президентскую каденцию Джо Байдена, закончатся к лету, сообщил в беседе с YouTube-каналом The Duran британский... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T23:39+0300

2025-03-25T23:39+0300

2025-03-25T23:40+0300

вооружения

сша

военная помощь украине

дональд трамп

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Поставки оружия на Украину, начавшиеся еще в президентскую каденцию Джо Байдена, закончатся к лету, сообщил в беседе с YouTube-каналом The Duran британский военный эксперт Александр Меркурис."Поставки оружия, оставшиеся с периода Байдена, продолжаются, - сказал эксперт. - Но, видимо, они закончатся к лету".Меркурис считает, что именно к началу лета американский лидер Дональд Трамп встанет перед необходимостью определиться, следует ли ему продолжать поставлять Киеву вооружения и боеприпасы."Это было бы очень сложно с политической точки зрения, учитывая все, что он говорил о том, что поставки оружия и денег Украине это просто выбрасывание денег на ветер", — отметил эксперт.Ранее информагентство Bloomberg передавало, что администрация США, недавно приостанавливавшая отправку вооружений Киеву, чтобы оказать на него давление, пока решила не ограничивать военную помощь Украине.

https://1prime.ru/20250325/makron-856099542.html

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сша, военная помощь украине, дональд трамп