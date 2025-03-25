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СК завершил расследование дела бывшего адвоката Пашаева - 25.03.2025, ПРАЙМ
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СК завершил расследование дела бывшего адвоката Пашаева
СК завершил расследование дела бывшего адвоката Пашаева - 25.03.2025, ПРАЙМ
СК завершил расследование дела бывшего адвоката Пашаева
Завершено расследование дела экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве и попытке мошенничества, сообщили РИА Новости в СК РФ. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T11:37+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Завершено расследование дела экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве и попытке мошенничества, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что в январе 2024 года Пашаев, используя доверительные отношения, убедил своего знакомого Алексея Блиновского в том, что за крупное денежное вознаграждение освободит его и супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному уголовному делу. Достигнув договоренности, но не имея реальной возможности исполнить свои обязательства, Пашаев путем обмана похитил у Блиновского денежные средства в сумме более 47 миллионов рублей. Уточняется, что с июля 2023 по сентябрь 2024 года Пашаев аналогичным способом, путем обмана, пытался похитить более 15 миллионов рублей у гражданина Алексея Захарова. Свой преступный умысел он до конца не довел, так как его преступная деятельность была пресечена правоохранителями. "В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военными следователями на имущество обвиняемого наложен арест. По ходатайству военного следователя Пашаеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
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россия, общество , ск рф
РОССИЯ, Общество , СК РФ
11:37 25.03.2025
 
СК завершил расследование дела бывшего адвоката Пашаева

СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева, обвиняемого в мошенничестве

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкРассмотрение вопроса о продлении срока ареста экс-адвокату Э. Пашаеву
Рассмотрение вопроса о продлении срока ареста экс-адвокату Э. Пашаеву - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Завершено расследование дела экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве и попытке мошенничества, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в январе 2024 года Пашаев, используя доверительные отношения, убедил своего знакомого Алексея Блиновского в том, что за крупное денежное вознаграждение освободит его и супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному уголовному делу. Достигнув договоренности, но не имея реальной возможности исполнить свои обязательства, Пашаев путем обмана похитил у Блиновского денежные средства в сумме более 47 миллионов рублей.
Уточняется, что с июля 2023 по сентябрь 2024 года Пашаев аналогичным способом, путем обмана, пытался похитить более 15 миллионов рублей у гражданина Алексея Захарова. Свой преступный умысел он до конца не довел, так как его преступная деятельность была пресечена правоохранителями.
"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военными следователями на имущество обвиняемого наложен арест. По ходатайству военного следователя Пашаеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
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Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о крупном мошенничестве
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