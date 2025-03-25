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Карасин рассказал о переговорах России и США по Украине
Карасин рассказал о переговорах России и США по Украине - 25.03.2025, ПРАЙМ
Карасин рассказал о переговорах России и США по Украине
В рамках встречи делегаций России и США в Эр-Рияде состоялся интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор. Об этом в беседе с агентством РИА... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T09:19+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В рамках встречи делегаций России и США в Эр-Рияде состоялся интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин."Состоялся очень интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор с командой США экспертной. Сидели весь день с утра до поздней ночи", - отметил политик.По словам Карасина, Россия и США должны активно сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом, и искать формы взаимодействия. Он также не исключил возможности продолжения переговоров между экспертными группами России и США."Другой вопрос, что позиции (по Украине – ред.) не всегда совпадают, мягко говоря, но будем искать форму взаимодействия. Такая возможность появилась", - заметил собеседник агентства.Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.
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россия, сша, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, переговоры
Карасин рассказал о переговорах России и США по Украине
Карасин назвал диалог с США по Украине интересным, трудным и конструктивным
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В рамках встречи делегаций России и США в Эр-Рияде состоялся интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
"Состоялся очень интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор с командой США экспертной. Сидели весь день с утра до поздней ночи", - отметил политик.
По словам Карасина, Россия и США должны активно сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом, и искать формы взаимодействия. Он также не исключил возможности продолжения переговоров между экспертными группами России и США.
"Другой вопрос, что позиции (по Украине – ред.) не всегда совпадают, мягко говоря, но будем искать форму взаимодействия. Такая возможность появилась", - заметил собеседник агентства.
Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.
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