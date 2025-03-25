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Карасин рассказал о переговорах России и США по Украине

Карасин рассказал о переговорах России и США по Украине - 25.03.2025, ПРАЙМ

Карасин рассказал о переговорах России и США по Украине

В рамках встречи делегаций России и США в Эр-Рияде состоялся интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор. Об этом в беседе с агентством РИА... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T09:19+0300

2025-03-25T09:19+0300

2025-03-25T09:31+0300

политика

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переговоры

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В рамках встречи делегаций России и США в Эр-Рияде состоялся интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин."Состоялся очень интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор с командой США экспертной. Сидели весь день с утра до поздней ночи", - отметил политик.По словам Карасина, Россия и США должны активно сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом, и искать формы взаимодействия. Он также не исключил возможности продолжения переговоров между экспертными группами России и США."Другой вопрос, что позиции (по Украине – ред.) не всегда совпадают, мягко говоря, но будем искать форму взаимодействия. Такая возможность появилась", - заметил собеседник агентства.Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.

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россия, сша, переговоры