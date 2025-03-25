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Российская делегация вылетела из Эр-Рияда после консультаций с США - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Российская делегация вылетела из Эр-Рияда после консультаций с США
Российская делегация вылетела из Эр-Рияда после консультаций с США - 25.03.2025, ПРАЙМ
Российская делегация вылетела из Эр-Рияда после консультаций с США
Российская делегация вылетает из Эр-Рияда в Россиию после проведения консультаций с США. Об этом сообщил сенатор Владимир Джабаров. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T10:50+0300
2025-03-25T11:04+0300
политика
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российская делегация вылетает из Эр-Рияда в Россиию после проведения консультаций с США. Об этом сообщил сенатор Владимир Джабаров."У меня с ним ( сенатором Григорием Карасиным - ред.) был разговор часа полтора назад. Всё, что он сказал, - он выезжает в аэропорт, они вылетают или уже вылетели из Эр-Рияда. Будет посадка в одном из промежуточных аэропортов, потом мы вечером ожидаем делегацию в Москве", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".По словам сенатора, переговоры с американской стороной были сложными, но стороны пытались понять друг друга.Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.
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россия, сша, саудовская аравия
Политика, РОССИЯ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
10:50 25.03.2025 (обновлено: 11:04 25.03.2025)
 
Российская делегация вылетела из Эр-Рияда после консультаций с США

Сенатор Джабаров: делегация РФ вылетела из Эр-Рияда после консультаций с США

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПереговоры России и США по Украине
Переговоры России и США по Украине - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российская делегация вылетает из Эр-Рияда в Россиию после проведения консультаций с США. Об этом сообщил сенатор Владимир Джабаров.
"У меня с ним ( сенатором Григорием Карасиным - ред.) был разговор часа полтора назад. Всё, что он сказал, - он выезжает в аэропорт, они вылетают или уже вылетели из Эр-Рияда. Будет посадка в одном из промежуточных аэропортов, потом мы вечером ожидаем делегацию в Москве", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам сенатора, переговоры с американской стороной были сложными, но стороны пытались понять друг друга.
Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Карасин рассказал о переговорах России и США по Украине
09:19
 
ПолитикаРОССИЯСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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