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Российская делегация вылетела из Эр-Рияда после консультаций с США
Российская делегация вылетела из Эр-Рияда после консультаций с США - 25.03.2025, ПРАЙМ
Российская делегация вылетела из Эр-Рияда после консультаций с США
Российская делегация вылетает из Эр-Рияда в Россиию после проведения консультаций с США. Об этом сообщил сенатор Владимир Джабаров. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T10:50+0300
2025-03-25T10:50+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российская делегация вылетает из Эр-Рияда в Россиию после проведения консультаций с США. Об этом сообщил сенатор Владимир Джабаров."У меня с ним ( сенатором Григорием Карасиным - ред.) был разговор часа полтора назад. Всё, что он сказал, - он выезжает в аэропорт, они вылетают или уже вылетели из Эр-Рияда. Будет посадка в одном из промежуточных аэропортов, потом мы вечером ожидаем делегацию в Москве", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".По словам сенатора, переговоры с американской стороной были сложными, но стороны пытались понять друг друга.Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.
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Политика, РОССИЯ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Российская делегация вылетела из Эр-Рияда после консультаций с США
Сенатор Джабаров: делегация РФ вылетела из Эр-Рияда после консультаций с США
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российская делегация вылетает из Эр-Рияда в Россиию после проведения консультаций с США. Об этом сообщил сенатор Владимир Джабаров.
"У меня с ним ( сенатором Григорием Карасиным - ред.) был разговор часа полтора назад. Всё, что он сказал, - он выезжает в аэропорт, они вылетают или уже вылетели из Эр-Рияда. Будет посадка в одном из промежуточных аэропортов, потом мы вечером ожидаем делегацию в Москве", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам сенатора, переговоры с американской стороной были сложными, но стороны пытались понять друг друга.
Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.
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