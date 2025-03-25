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AFP сообщило о новом раунде переговоров делегаций США и Украины в Эр-Рияде
AFP сообщило о новом раунде переговоров делегаций США и Украины в Эр-Рияде - 25.03.2025, ПРАЙМ
AFP сообщило о новом раунде переговоров делегаций США и Украины в Эр-Рияде
Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники сообщает о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T11:40+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники сообщает о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Ранее украинские СМИ сообщили, что киевская делегация возможно останется в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США. "Украинские и американские официальные лица провели еще один раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде, сообщил украинский источник", - говорится в материале агентства. Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье. При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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сша, украина, переговоры
Политика, США, УКРАИНА, переговоры
AFP сообщило о новом раунде переговоров делегаций США и Украины в Эр-Рияде
AFP сообщило о новом раунде переговоров США и Украины в Эр-Рияде 25 марта
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники сообщает о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник.
Ранее украинские СМИ сообщили, что киевская делегация возможно останется в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США.
"Украинские и американские официальные лица провели еще один раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде, сообщил украинский источник", - говорится в материале агентства.
Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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