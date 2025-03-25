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Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море, пишут СМИ - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море, пишут СМИ
Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море, пишут СМИ - 25.03.2025, ПРАЙМ
Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море, пишут СМИ
Украина и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, а также и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней, передает... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T12:01+0300
2025-03-25T12:01+0300
политика
сша
bloomberg
украина
черное море
переговоры
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украина и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, а также и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней, передает агентство Bloomberg. Как сообщало ранее Agence France-Presse со ссылкой на украинские источники, во вторник в Эр-Рияде начался новый раунд переговоров американской и украинской делегаций. "Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней", - говорится в сообщении Bloomberg, которое ссылается на неназванный источник. Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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сша, bloomberg, украина, черное море, переговоры, дональд трамп, владимир путин
Политика, США, Bloomberg, УКРАИНА, Черное море, переговоры, Дональд Трамп, Владимир Путин
12:01 25.03.2025
 
Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море, пишут СМИ

Bloomberg: Украина и США обсуждают прекращение огня на Черном море и ударов по энергетике

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украина и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, а также и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней, передает агентство Bloomberg.
Как сообщало ранее Agence France-Presse со ссылкой на украинские источники, во вторник в Эр-Рияде начался новый раунд переговоров американской и украинской делегаций.
"Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней", - говорится в сообщении Bloomberg, которое ссылается на неназванный источник.
Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Карасин рассказал о переговорах России и США по Украине
09:19
 
ПолитикаСШАBloombergУКРАИНАЧерное морепереговорыДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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