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Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море, пишут СМИ

Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море, пишут СМИ - 25.03.2025, ПРАЙМ

Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море, пишут СМИ

Украина и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, а также и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней, передает... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T12:01+0300

2025-03-25T12:01+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украина и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, а также и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней, передает агентство Bloomberg. Как сообщало ранее Agence France-Presse со ссылкой на украинские источники, во вторник в Эр-Рияде начался новый раунд переговоров американской и украинской делегаций. "Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней", - говорится в сообщении Bloomberg, которое ссылается на неназванный источник. Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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сша, bloomberg, украина, черное море, переговоры, дональд трамп, владимир путин