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Украинские СМИ сообщили о завершении переговоров Украины и США в Эр-Рияде

Украинские СМИ сообщили о завершении переговоров Украины и США в Эр-Рияде - 25.03.2025, ПРАЙМ

Украинские СМИ сообщили о завершении переговоров Украины и США в Эр-Рияде

Очередной раунд переговоров между США и Украиной в Эр-Рияде завершен, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T13:22+0300

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2025-03-25T13:22+0300

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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Очередной раунд переговоров между США и Украиной в Эр-Рияде завершен, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. "США и Украина завершили второй раунд переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье. При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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мировая экономика, сша, украина, саудовская аравия, переговоры, мирные переговоры, владимир путин, дональд трамп