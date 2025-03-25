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Украинские СМИ сообщили о завершении переговоров Украины и США в Эр-Рияде
Украинские СМИ сообщили о завершении переговоров Украины и США в Эр-Рияде - 25.03.2025, ПРАЙМ
Украинские СМИ сообщили о завершении переговоров Украины и США в Эр-Рияде
Очередной раунд переговоров между США и Украиной в Эр-Рияде завершен, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T13:22+0300
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Очередной раунд переговоров между США и Украиной в Эр-Рияде завершен, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. "США и Украина завершили второй раунд переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье. При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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мировая экономика, сша, украина, саудовская аравия, переговоры, мирные переговоры, владимир путин, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, переговоры, мирные переговоры, Владимир Путин, Дональд Трамп
Украинские СМИ сообщили о завершении переговоров Украины и США в Эр-Рияде
Новый раунд переговоров Украины и США завершился во вторник, сообщили украинские СМИ
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Очередной раунд переговоров между США и Украиной в Эр-Рияде завершен, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник.
"США и Украина завершили второй раунд переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Карасин рассказал о переговорах России и США по Украине