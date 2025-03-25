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Трамп заявил о подключении к Черноморской инициативе третьих стран

Трамп заявил о подключении к Черноморской инициативе третьих стран - 25.03.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о подключении к Черноморской инициативе третьих стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между Россией и Украиной подключены третьи страны, активно участвующие | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T22:24+0300

2025-03-25T22:24+0300

2025-03-25T22:24+0300

политика

дональд трамп

черноморская инициатива

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ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между Россией и Украиной подключены третьи страны, активно участвующие в процессе. "Вовлечены и другие страны. Они участвуют в этом процессе очень активно… Это будет решено. Это, как ни странно, наименьшая из наших проблем, и мы решим её", – сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете. По его словам, Вашингтон продолжает "глубокие переговоры" с обеими сторонами, параллельно обсуждая урегулирование конфликтов и на других направлениях, включая Ближний Восток.

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дональд трамп, черноморская инициатива