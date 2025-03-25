https://1prime.ru/20250325/peremirie-856099942.html
Трамп заявил о подключении к Черноморской инициативе третьих стран
Трамп заявил о подключении к Черноморской инициативе третьих стран - 25.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о подключении к Черноморской инициативе третьих стран
Президент США Дональд Трамп заявил, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между Россией и Украиной подключены третьи страны, активно участвующие | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T22:24+0300
2025-03-25T22:24+0300
2025-03-25T22:24+0300
политика
дональд трамп
черноморская инициатива
https://cdnn.1prime.ru/img/82840/69/828406903_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_03f3e79205db3a6187d67b764f738a74.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между Россией и Украиной подключены третьи страны, активно участвующие в процессе. "Вовлечены и другие страны. Они участвуют в этом процессе очень активно… Это будет решено. Это, как ни странно, наименьшая из наших проблем, и мы решим её", – сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете. По его словам, Вашингтон продолжает "глубокие переговоры" с обеими сторонами, параллельно обсуждая урегулирование конфликтов и на других направлениях, включая Ближний Восток.
https://1prime.ru/20250325/initsiativa-856097719.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82840/69/828406903_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_71ba9778e479019cdb451f2f0314cfe2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, черноморская инициатива
Политика, Дональд Трамп, черноморская инициатива
Трамп заявил о подключении к Черноморской инициативе третьих стран
Трамп заявил, что к реализации перемирия в Черном море подключены третьи страны
ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между Россией и Украиной подключены третьи страны, активно участвующие в процессе.
"Вовлечены и другие страны. Они участвуют в этом процессе очень активно… Это будет решено. Это, как ни странно, наименьшая из наших проблем, и мы решим её", – сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете.
В Кремле назвали условия реализации договоренностей с США по Черному морю
По его словам, Вашингтон продолжает "глубокие переговоры" с обеими сторонами, параллельно обсуждая урегулирование конфликтов и на других направлениях, включая Ближний Восток.