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Трамп заявил о подключении к Черноморской инициативе третьих стран - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил о подключении к Черноморской инициативе третьих стран
Трамп заявил о подключении к Черноморской инициативе третьих стран - 25.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о подключении к Черноморской инициативе третьих стран
Президент США Дональд Трамп заявил, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между Россией и Украиной подключены третьи страны, активно участвующие | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T22:24+0300
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политика
дональд трамп
черноморская инициатива
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ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между Россией и Украиной подключены третьи страны, активно участвующие в процессе. "Вовлечены и другие страны. Они участвуют в этом процессе очень активно… Это будет решено. Это, как ни странно, наименьшая из наших проблем, и мы решим её", – сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете. По его словам, Вашингтон продолжает "глубокие переговоры" с обеими сторонами, параллельно обсуждая урегулирование конфликтов и на других направлениях, включая Ближний Восток.
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дональд трамп, черноморская инициатива
Политика, Дональд Трамп, черноморская инициатива
22:24 25.03.2025
 
Трамп заявил о подключении к Черноморской инициативе третьих стран

Трамп заявил, что к реализации перемирия в Черном море подключены третьи страны

© РИА Новости . Сергей Мальгавко%Загадки и факты: удивительное Черное море
%Загадки и факты: удивительное Черное море - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между Россией и Украиной подключены третьи страны, активно участвующие в процессе.
"Вовлечены и другие страны. Они участвуют в этом процессе очень активно… Это будет решено. Это, как ни странно, наименьшая из наших проблем, и мы решим её", – сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете.
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В Кремле назвали условия реализации договоренностей с США по Черному морю
19:20
По его словам, Вашингтон продолжает "глубокие переговоры" с обеими сторонами, параллельно обсуждая урегулирование конфликтов и на других направлениях, включая Ближний Восток.
 
ПолитикаДональд Трампчерноморская инициатива
 
 
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