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США обвинили Канаду в нарушении правил ВТО

США обвинили Канаду в нарушении правил ВТО - 25.03.2025, ПРАЙМ

США обвинили Канаду в нарушении правил ВТО

США обвиняют Канаду в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО) при введении пошлин на продукцию из США в ответ на действия Вашингтона в отношении... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T23:23+0300

2025-03-25T23:23+0300

2025-03-25T23:24+0300

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ЖЕНЕВА, 25 мар – ПРАЙМ. США обвиняют Канаду в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО) при введении пошлин на продукцию из США в ответ на действия Вашингтона в отношении алюминия и стали из Канады, следует из ответа постпредства США в ВТО на обвинения Канады, который находится в распоряжении РИА Новости. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле. "Канада уже приняла одностороннее решение о введении тарифных мер в отношении американских товаров в ответ на действия США, перечисленные в запросе о консультациях. В частности, с 13 марта 2025 года Канада ввела 25% пошлины на товары стоимостью 29,8 миллиарда канадских долларов, импортируемые из Соединенных Штатов. Канада заявляет, что эти "контрмеры... будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои пошлины на канадскую продукцию из стали и алюминия." Для Канады показательно ссылаться на урегулирование споров в связи с предполагаемым нарушением правил ВТО, в то время как сама Канада в одностороннем порядке принимает решение о введении контрмер без видимого обоснования в соответствии с правилами ВТО", - сказано в документе. В постпредстве США считают, что пошлины были необходимы для регулирования импорта стальных и алюминиевых изделий, "которые угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов". "Вопросы национальной безопасности - это политические вопросы, которые не подлежат рассмотрению или разрешению в рамках ВТО. Каждый член ВТО сохраняет за собой право самостоятельно определять те меры, которые он считает необходимыми для защиты своих основных интересов в области безопасности", - добавляется в ответе. Однако представители США в ВТО согласны по просьбе Канады проводить консультации по этому вопросу и готовы обсудить взаимоприемлемую дату для консультаций.

https://1prime.ru/20250313/kanada-855764769.html

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