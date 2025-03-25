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Путин 25 марта вручит премии для молодых деятелей культуры

Путин 25 марта вручит премии для молодых деятелей культуры - 25.03.2025, ПРАЙМ

Путин 25 марта вручит премии для молодых деятелей культуры

Президент РФ Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T00:17+0300

2025-03-25T00:17+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, лауреатами президентских премий за 2024 год стали восемь человек, сообщили в пресс-службе Кремля. ПРЕМИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ ДЕЙЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ Премия президента для молодых деятелей культуры присуждается с 2011 года гражданам России в возрасте до 35 лет за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов. Одним из лауреатов премии стал директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института Алексей Капустин. Он был удостоен награды "за вклад в сохранение и развитие традиций отечественной архитектуры". Кроме того, премия для молодых деятелей культуры присуждена художественному руководителю Московского государственного академического симфонического оркестра Ивану Никифорчину - "за вклад в развитие отечественной музыкальной культуры". Также премия присуждена солистке балета, прима-балерине Государственного академического Мариинского театра Ренате Шакировой – "за сохранение и приумножение традиций отечественного хореографического искусства, вклад в популяризацию русского искусства". ПРЕМИЯ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ Еще пять человек стали лауреатами президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Она присуждается с 2013 года и вручается за создание талантливых произведений, реализацию творческих и исследовательских проектов, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание. "За вклад в развитие отечественного искусства иллюстраций детской книги" такая премия была присуждена художнику-иллюстратору Ольге Ионайтис. Также лауреатом стал писатель, гендиректор издательства "Проспект" Леонид Рожников – "за вклад в развитие отечественной литературы для детей и юношества, просветительскую деятельность". Среди лауреатов и коллектив московского ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева: художественный руководитель Леонид Фрадкин, главный балетмейстер Марина Егорова и главный хормейстер Анна Аверьяненко. Им была присуждена премия "за вклад в развитие культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения". ОГРОМНАЯ СИЛА НАРОДА Путин не раз подчеркивал большое значение культуры и ее духовных, нравственных, моральных ценностей для государства. Как отмечал президент на церемонии в 2019 году, в России служение культуре и искусству справедливо считают важнейшей миссией, прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, в укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение культурного наследия. Творчество деятелей культуры сегодня напрямую влияет на настроение людей, на укрепление их патриотических чувств, также подчеркнул Путин в ходе предыдущей церемонии в 2024 году. Как отмечал российский лидер, огромная сила российского народа заключается в том, что вне зависимости ни от каких турбуленций в мире, творчество в РФ живет всегда и всегда поддерживает Россию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, рф, москва, владимир путин