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Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству

Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству - 25.03.2025, ПРАЙМ

Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству

Президент России Владимир Путин проведет во вторник заседание Совета по культуре и искусству, чтобы обсудить вопросы, связанные с образованием в этой сфере,... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T00:17+0300

2025-03-25T00:17+0300

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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет во вторник заседание Совета по культуре и искусству, чтобы обсудить вопросы, связанные с образованием в этой сфере, литературой и книгоизданием. Заседание пройдет в День работника культуры. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин пообщается с членами совета в режиме видеосвязи. Это будет первое заседание совета в его обновленном составе под председательством президента. Путин в октябре 2024 года своим указом утвердил новый состав совета. Некоторые члены предыдущего состава продолжили работу, но появились и новые имена. В обновленный совет вошли в том числе режиссер Никита Михалков, актер Константин Хабенский, певец Ильдар Абдразаков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин. Заместителем председателя остался кинорежиссер Карен Шахназаров, а секретарем совета - помощник президента России Владимир Мединский, который не так давно возглавил Союз писателей России. Его кандидатуру поддержало большинство участников внеочередного съезда этой организации, который состоялся в конце февраля. ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ По данным пресс-службы Кремля, участники заседания во вторник обсудят широкий круг тем, связанных с работой Совета по культуре и искусству. Это в том числе тема образования в сфере искусств, литература и книгоиздание, другие актуальные вопросы. Члены совета на отдельном совещании в конце прошлого года обсудили темы, которые могут войти в повестку заседания с участием главы государства, сообщалось на сайте Кремля. Шахназаров подчеркивал, что первоочередная задача совета – давать президенту полную картину происходящего в отрасли и предоставлять ему объективную информацию о проблемах. Среди актуальных вопросов члены совета тогда называли сохранение лучших традиций и дальнейшее развитие трехступенчатой системы образования в сфере культуры, расширение культурного сотрудничества со странами БРИКС, увековечивание памяти героев СВО в литературе, кино, драматургии. Кроме того, в числе главных тем они обозначили проблемы детской литературы и защиту детей от деструктивного контента, популяризацию фольклора и народного искусства среди молодого поколения. Также участники совещания говорили о необходимости составления перечня объектов культурного наследия, пострадавших от действий украинских войск в регионах России.

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