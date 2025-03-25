https://1prime.ru/20250325/putin-856087853.html

"Путин ловко обыгрывает". В США пожаловались на успехи России

"Путин ловко обыгрывает". В США пожаловались на успехи России - 25.03.2025, ПРАЙМ

"Путин ловко обыгрывает". В США пожаловались на успехи России

Стратегические расчеты президента РФ Владимира Путина оправдываются. Его американский коллега Дональд Трамп идет на уступки, ослабляя Украину и раскалывая... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T14:58+0300

2025-03-25T14:58+0300

2025-03-25T15:04+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

переговоры

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1c/854504054_0:90:2157:1303_1920x0_80_0_0_bd42e42e49c42c3c7d63ac1a839bd240.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стратегические расчеты президента РФ Владимира Путина оправдываются. Его американский коллега Дональд Трамп идет на уступки, ослабляя Украину и раскалывая западный лагерь, сетует в материале для The Hill обозреватель Имран Халид.В начале статьи он сходу утверждает, что "президент России Владимир Путин всегда был ловок на манипуляции", и в диалоге с Трампом он в очередной раз продемонстрировал "мастерство оборачивать ситуации в свою пользу и извлекать из них выгоду". По итогам недавнего телефонного разговора двух лидеров Халид сделал вывод, что "Путину по силам перехитрить Трампа и добиться от него уступок, не идя навстречу".Автор поясняет, что Трамп и Владимир Зеленский настойчиво предлагали полностью прекратить огонь, тогда как российский лидер согласился только на "скромную паузу в ударах по украинской энергетической инфраструктуре". Причем Путин, по мнению Халида, сформулировал эту полумеру двусмысленно: американская администрация предположила, что речь идет не об исключительно энергетической инфраструктуре, а "об инфраструктуре как таковой".Далее автор статьи начинает изобличать Путина как коварного манипулятора, который злокозненно завлекает Трампа перспективой прекращения огня, чтобы держать хозяина Белого дома в напряжении, добиваясь дальнейших уступок со стороны США. Плоды этой тактики, на взгляд Халида, вполне очевидны. Например, Трамп начал прямые переговоры с Российской Федерацией в обход Украины и таким образом подорвал ее влияние на свое собственное будущее. Также глава Белого дома, поддавшись давлению Кремля, поставил крест на всех надеждах Украины на получение заветного членства в НАТО. Ну, и вишенкой на торте, по убеждению автора статьи стало то, что Путину удалось изменить "всю суть уравнения", под чем Халид подразумевает непреложное требование России сохранить за ней все территории, взятые под контроль ее армией.При этом автор констатирует, что "стратегическое терпение Путина продолжает приносить дивиденды". Ведь российский лидер сумел подстроиться "под прагматический подход склонного к взаимовыгодным сделкам Трампа", в итоге чего "занял позицию, в которой может диктовать условия взаимодействия, одновременно добиваясь от США уступок".

https://1prime.ru/20250323/tramp-856028431.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, дональд трамп, переговоры, мнение