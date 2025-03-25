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"Путин ловко обыгрывает". В США пожаловались на успехи России - 25.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250325/putin-856087853.html
"Путин ловко обыгрывает". В США пожаловались на успехи России
"Путин ловко обыгрывает". В США пожаловались на успехи России - 25.03.2025, ПРАЙМ
"Путин ловко обыгрывает". В США пожаловались на успехи России
Стратегические расчеты президента РФ Владимира Путина оправдываются. Его американский коллега Дональд Трамп идет на уступки, ослабляя Украину и раскалывая... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T14:58+0300
2025-03-25T15:04+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
переговоры
мнение
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стратегические расчеты президента РФ Владимира Путина оправдываются. Его американский коллега Дональд Трамп идет на уступки, ослабляя Украину и раскалывая западный лагерь, сетует в материале для The Hill обозреватель Имран Халид.В начале статьи он сходу утверждает, что "президент России Владимир Путин всегда был ловок на манипуляции", и в диалоге с Трампом он в очередной раз продемонстрировал "мастерство оборачивать ситуации в свою пользу и извлекать из них выгоду". По итогам недавнего телефонного разговора двух лидеров Халид сделал вывод, что "Путину по силам перехитрить Трампа и добиться от него уступок, не идя навстречу".Автор поясняет, что Трамп и Владимир Зеленский настойчиво предлагали полностью прекратить огонь, тогда как российский лидер согласился только на "скромную паузу в ударах по украинской энергетической инфраструктуре". Причем Путин, по мнению Халида, сформулировал эту полумеру двусмысленно: американская администрация предположила, что речь идет не об исключительно энергетической инфраструктуре, а "об инфраструктуре как таковой".Далее автор статьи начинает изобличать Путина как коварного манипулятора, который злокозненно завлекает Трампа перспективой прекращения огня, чтобы держать хозяина Белого дома в напряжении, добиваясь дальнейших уступок со стороны США. Плоды этой тактики, на взгляд Халида, вполне очевидны. Например, Трамп начал прямые переговоры с Российской Федерацией в обход Украины и таким образом подорвал ее влияние на свое собственное будущее. Также глава Белого дома, поддавшись давлению Кремля, поставил крест на всех надеждах Украины на получение заветного членства в НАТО. Ну, и вишенкой на торте, по убеждению автора статьи стало то, что Путину удалось изменить "всю суть уравнения", под чем Халид подразумевает непреложное требование России сохранить за ней все территории, взятые под контроль ее армией.При этом автор констатирует, что "стратегическое терпение Путина продолжает приносить дивиденды". Ведь российский лидер сумел подстроиться "под прагматический подход склонного к взаимовыгодным сделкам Трампа", в итоге чего "занял позицию, в которой может диктовать условия взаимодействия, одновременно добиваясь от США уступок".
https://1prime.ru/20250323/tramp-856028431.html
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владимир путин, дональд трамп, переговоры, мнение
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, мнение
14:58 25.03.2025 (обновлено: 15:04 25.03.2025)
 
"Путин ловко обыгрывает". В США пожаловались на успехи России

The Hill: Путин добивается от Трампа уступок, не идя навстречу

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения завода "АвтоВАЗ"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стратегические расчеты президента РФ Владимира Путина оправдываются. Его американский коллега Дональд Трамп идет на уступки, ослабляя Украину и раскалывая западный лагерь, сетует в материале для The Hill обозреватель Имран Халид.
В начале статьи он сходу утверждает, что "президент России Владимир Путин всегда был ловок на манипуляции", и в диалоге с Трампом он в очередной раз продемонстрировал "мастерство оборачивать ситуации в свою пользу и извлекать из них выгоду".
По итогам недавнего телефонного разговора двух лидеров Халид сделал вывод, что "Путину по силам перехитрить Трампа и добиться от него уступок, не идя навстречу".
Автор поясняет, что Трамп и Владимир Зеленский настойчиво предлагали полностью прекратить огонь, тогда как российский лидер согласился только на "скромную паузу в ударах по украинской энергетической инфраструктуре". Причем Путин, по мнению Халида, сформулировал эту полумеру двусмысленно: американская администрация предположила, что речь идет не об исключительно энергетической инфраструктуре, а "об инфраструктуре как таковой".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
"Третья мировая". Трамп выразил опасения в отношении конфликта на Украине
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Далее автор статьи начинает изобличать Путина как коварного манипулятора, который злокозненно завлекает Трампа перспективой прекращения огня, чтобы держать хозяина Белого дома в напряжении, добиваясь дальнейших уступок со стороны США.
Плоды этой тактики, на взгляд Халида, вполне очевидны. Например, Трамп начал прямые переговоры с Российской Федерацией в обход Украины и таким образом подорвал ее влияние на свое собственное будущее. Также глава Белого дома, поддавшись давлению Кремля, поставил крест на всех надеждах Украины на получение заветного членства в НАТО. Ну, и вишенкой на торте, по убеждению автора статьи стало то, что Путину удалось изменить "всю суть уравнения", под чем Халид подразумевает непреложное требование России сохранить за ней все территории, взятые под контроль ее армией.
При этом автор констатирует, что "стратегическое терпение Путина продолжает приносить дивиденды". Ведь российский лидер сумел подстроиться "под прагматический подход склонного к взаимовыгодным сделкам Трампа", в итоге чего "занял позицию, в которой может диктовать условия взаимодействия, одновременно добиваясь от США уступок".
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд Трамппереговорымнение
 
 
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