https://1prime.ru/20250325/putin-856093472.html
"Это что, шутка?" Заявление Уиткоффа о Путине вызвало острую полемику в США
"Это что, шутка?" Заявление Уиткоффа о Путине вызвало острую полемику в США - 25.03.2025, ПРАЙМ
"Это что, шутка?" Заявление Уиткоффа о Путине вызвало острую полемику в США
Офицер разведки ВС США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер осадил в социальной сети X журналистку Кристиан Аманпур, которая подвергла критике заявление... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:16+0300
2025-03-25T17:16+0300
2025-03-25T17:40+0300
политика
скотт риттер
стив уиткофф
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Офицер разведки ВС США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер осадил в социальной сети X журналистку Кристиан Аманпур, которая подвергла критике заявление специального посланника президента США по Украине Стивена Уиткоффа о доверии к президенту РФ Владимиру Путину.В недавней беседе с известным журналистом Такером Карлсоном спецпосланник США заявил, что российский лидер вызывает у него симпатию, и отметил, что уверен в искренности Путина. Аманпур резко отреагировала на это заявление, написав: "Это что, шутка?"Риттер прокомментировал слова Аманпур утверждением: "Единственная шутка — это ты".В беседе с Карлсоном Уиткофф затронул вопросы статуса новых регионов Российской Федерации, президентских выборов, а также рассказал о своей встрече с Путиным.Вместе с тем спецпосланник США сообщил, что центральный вопрос при обсуждении новых регионов РФ - их признание международным сообществом, Украиной, а кроме того, "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".
https://1prime.ru/20250323/putin-856030424.html
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скотт риттер, стив уиткофф, владимир путин
Политика, Скотт Риттер, Стив Уиткофф, Владимир Путин
"Это что, шутка?" Заявление Уиткоффа о Путине вызвало острую полемику в США
Эксперт Скотт Риттер осадил журналистку Кристиан Аманпур после ее слов о Путине
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Офицер разведки ВС США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер осадил в социальной сети X
журналистку Кристиан Аманпур, которая подвергла критике заявление специального посланника президента США по Украине Стивена Уиткоффа о доверии к президенту РФ Владимиру Путину.
В недавней беседе с известным журналистом Такером Карлсоном спецпосланник США заявил, что российский лидер вызывает у него симпатию, и отметил, что уверен в искренности Путина. Аманпур резко отреагировала на это заявление, написав: "Это что, шутка?"
Риттер прокомментировал слова Аманпур утверждением: "Единственная шутка — это ты".
В беседе с Карлсоном Уиткофф затронул вопросы статуса новых регионов Российской Федерации, президентских выборов, а также рассказал о своей встрече с Путиным.
"Европейцы тоже". Уиткофф сделал страшное для Украины заявление о Путине
Вместе с тем спецпосланник США сообщил, что центральный вопрос при обсуждении новых регионов РФ - их признание международным сообществом, Украиной, а кроме того, "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".