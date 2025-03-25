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"Это что, шутка?" Заявление Уиткоффа о Путине вызвало острую полемику в США - 25.03.2025, ПРАЙМ
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"Это что, шутка?" Заявление Уиткоффа о Путине вызвало острую полемику в США
"Это что, шутка?" Заявление Уиткоффа о Путине вызвало острую полемику в США - 25.03.2025, ПРАЙМ
"Это что, шутка?" Заявление Уиткоффа о Путине вызвало острую полемику в США
Офицер разведки ВС США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер осадил в социальной сети X журналистку Кристиан Аманпур, которая подвергла критике заявление... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:16+0300
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политика
скотт риттер
стив уиткофф
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Офицер разведки ВС США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер осадил в социальной сети X журналистку Кристиан Аманпур, которая подвергла критике заявление специального посланника президента США по Украине Стивена Уиткоффа о доверии к президенту РФ Владимиру Путину.В недавней беседе с известным журналистом Такером Карлсоном спецпосланник США заявил, что российский лидер вызывает у него симпатию, и отметил, что уверен в искренности Путина. Аманпур резко отреагировала на это заявление, написав: "Это что, шутка?"Риттер прокомментировал слова Аманпур утверждением: "Единственная шутка — это ты".В беседе с Карлсоном Уиткофф затронул вопросы статуса новых регионов Российской Федерации, президентских выборов, а также рассказал о своей встрече с Путиным.Вместе с тем спецпосланник США сообщил, что центральный вопрос при обсуждении новых регионов РФ - их признание международным сообществом, Украиной, а кроме того, "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".
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скотт риттер, стив уиткофф, владимир путин
Политика, Скотт Риттер, Стив Уиткофф, Владимир Путин
17:16 25.03.2025 (обновлено: 17:40 25.03.2025)
 
"Это что, шутка?" Заявление Уиткоффа о Путине вызвало острую полемику в США

Эксперт Скотт Риттер осадил журналистку Кристиан Аманпур после ее слов о Путине

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Офицер разведки ВС США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер осадил в социальной сети X журналистку Кристиан Аманпур, которая подвергла критике заявление специального посланника президента США по Украине Стивена Уиткоффа о доверии к президенту РФ Владимиру Путину.
В недавней беседе с известным журналистом Такером Карлсоном спецпосланник США заявил, что российский лидер вызывает у него симпатию, и отметил, что уверен в искренности Путина. Аманпур резко отреагировала на это заявление, написав: "Это что, шутка?"
Риттер прокомментировал слова Аманпур утверждением: "Единственная шутка — это ты".
В беседе с Карлсоном Уиткофф затронул вопросы статуса новых регионов Российской Федерации, президентских выборов, а также рассказал о своей встрече с Путиным.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
"Европейцы тоже". Уиткофф сделал страшное для Украины заявление о Путине
23 марта, 19:57
Вместе с тем спецпосланник США сообщил, что центральный вопрос при обсуждении новых регионов РФ - их признание международным сообществом, Украиной, а кроме того, "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".
 
ПолитикаСкотт РиттерСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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