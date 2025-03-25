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Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов

Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов - 25.03.2025, ПРАЙМ

Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов

Объекты культуры являются ресурсом духовного и экономического развития регионов России и страны в целом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T17:51+0300

2025-03-25T17:51+0300

2025-03-25T17:51+0300

экономика

россия

владимир путин

культура

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Объекты культуры являются ресурсом духовного и экономического развития регионов России и страны в целом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Совета по культуре и искусству."Объекты (культуры - ред.) есть практически в каждом российском регионе, городе или поселке, в наших сельских территориях. Все они - не только память о наших корнях и традициях, предмет нашей национальной гордости и источник вдохновения, это ресурс духовного и даже экономического развития регионов и страны в целом", - подчеркнул российский лидер.По словам президента, доступ к культуре должен предоставлен российским гражданам независимо от места жительства.

https://1prime.ru/20250325/mishustin-856080354.html

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россия, владимир путин, культура