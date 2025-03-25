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Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов - 25.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов - 25.03.2025, ПРАЙМ
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов
Объекты культуры являются ресурсом духовного и экономического развития регионов России и страны в целом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:51+0300
2025-03-25T17:51+0300
экономика
россия
владимир путин
культура
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Объекты культуры являются ресурсом духовного и экономического развития регионов России и страны в целом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Совета по культуре и искусству."Объекты (культуры - ред.) есть практически в каждом российском регионе, городе или поселке, в наших сельских территориях. Все они - не только память о наших корнях и традициях, предмет нашей национальной гордости и источник вдохновения, это ресурс духовного и даже экономического развития регионов и страны в целом", - подчеркнул российский лидер.По словам президента, доступ к культуре должен предоставлен российским гражданам независимо от места жительства.
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россия, владимир путин, культура
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, культура
17:51 25.03.2025
 
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов

Путин: культура является ресурсом экономического развития регионов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин вручил премии в области культуры
Президент Владимир Путин вручил премии в области культуры - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Объекты культуры являются ресурсом духовного и экономического развития регионов России и страны в целом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Совета по культуре и искусству.
"Объекты (культуры - ред.) есть практически в каждом российском регионе, городе или поселке, в наших сельских территориях. Все они - не только память о наших корнях и традициях, предмет нашей национальной гордости и источник вдохновения, это ресурс духовного и даже экономического развития регионов и страны в целом", - подчеркнул российский лидер.
По словам президента, доступ к культуре должен предоставлен российским гражданам независимо от места жительства.
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Мишустин назвал развитие культуры и искусства приоритетом госполитики РФ
11:18
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинкультура
 
 
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