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Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов - 25.03.2025, ПРАЙМ
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов
Объекты культуры являются ресурсом духовного и экономического развития регионов России и страны в целом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:51+0300
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2025-03-25T17:51+0300
экономика
россия
владимир путин
культура
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Объекты культуры являются ресурсом духовного и экономического развития регионов России и страны в целом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Совета по культуре и искусству."Объекты (культуры - ред.) есть практически в каждом российском регионе, городе или поселке, в наших сельских территориях. Все они - не только память о наших корнях и традициях, предмет нашей национальной гордости и источник вдохновения, это ресурс духовного и даже экономического развития регионов и страны в целом", - подчеркнул российский лидер.По словам президента, доступ к культуре должен предоставлен российским гражданам независимо от места жительства.
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россия, владимир путин, культура
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, культура
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов
Путин: культура является ресурсом экономического развития регионов
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Объекты культуры являются ресурсом духовного и экономического развития регионов России и страны в целом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Совета по культуре и искусству.
"Объекты (культуры - ред.) есть практически в каждом российском регионе, городе или поселке, в наших сельских территориях. Все они - не только память о наших корнях и традициях, предмет нашей национальной гордости и источник вдохновения, это ресурс духовного и даже экономического развития регионов и страны в целом", - подчеркнул российский лидер.
По словам президента, доступ к культуре должен предоставлен российским гражданам независимо от места жительства.
Мишустин назвал развитие культуры и искусства приоритетом госполитики РФ