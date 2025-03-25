https://1prime.ru/20250325/raspiski-856091145.html
Расписки "О'Кей Групп" усилили рост после новостей о редомициляции в Россию
Расписки "О'Кей Групп" усилили рост после новостей о редомициляции в Россию - 25.03.2025, ПРАЙМ
Расписки "О'Кей Групп" усилили рост после новостей о редомициляции в Россию
Депозитарные расписки крупного российского ритейлера "О'Кей Групп" (O'KEY Group S.A) на Московской бирже взлетели после новости о том, что акционеры одобрили... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T16:13+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Депозитарные расписки крупного российского ритейлера "О'Кей Групп" (O'KEY Group S.A) на Московской бирже взлетели после новости о том, что акционеры одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию, усилив рост до 11%, следует из данных торгов. К 16.03 бумаги "О'Кей Групп" повышались на 11,39%, до 36,49 рубля. До новостей они росли примерно на 1,5%. Акционеры "О'Кей" одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию, МКПАО зарегистрируют в специальном административном районе на острове Октябрьский, сообщила ранее во вторник компания. Отмечается, что до завершения редомициляции группа продолжит действовать как люксембургская компания. Процесс смены юридического лица не окажет влияния на ее бизнес-процессы и операционную деятельность сетей магазинов и других дочерних компаний.
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рынки, о'кей
Расписки "О'Кей Групп" усилили рост после новостей о редомициляции в Россию
Расписки "О'Кей Групп" усилили рост до 11% после новостей о редомиляции в Россию
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Депозитарные расписки крупного российского ритейлера "О'Кей Групп" (O'KEY Group S.A) на Московской бирже взлетели после новости о том, что акционеры одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию, усилив рост до 11%, следует из данных торгов.
К 16.03 бумаги "О'Кей Групп" повышались на 11,39%, до 36,49 рубля. До новостей они росли примерно на 1,5%.
Акционеры "О'Кей" одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию, МКПАО зарегистрируют в специальном административном районе на острове Октябрьский, сообщила ранее во вторник компания. Отмечается, что до завершения редомициляции группа продолжит действовать как люксембургская компания. Процесс смены юридического лица не окажет влияния на ее бизнес-процессы и операционную деятельность сетей магазинов и других дочерних компаний.
Акционеры "О'Кей Групп" одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию