https://1prime.ru/20250325/raspiski-856091145.html

Расписки "О'Кей Групп" усилили рост после новостей о редомициляции в Россию

Расписки "О'Кей Групп" усилили рост после новостей о редомициляции в Россию - 25.03.2025, ПРАЙМ

Расписки "О'Кей Групп" усилили рост после новостей о редомициляции в Россию

Депозитарные расписки крупного российского ритейлера "О'Кей Групп" (O'KEY Group S.A) на Московской бирже взлетели после новости о том, что акционеры одобрили... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T16:13+0300

2025-03-25T16:13+0300

2025-03-25T16:13+0300

рынки

о'кей

https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Депозитарные расписки крупного российского ритейлера "О'Кей Групп" (O'KEY Group S.A) на Московской бирже взлетели после новости о том, что акционеры одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию, усилив рост до 11%, следует из данных торгов. К 16.03 бумаги "О'Кей Групп" повышались на 11,39%, до 36,49 рубля. До новостей они росли примерно на 1,5%. Акционеры "О'Кей" одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию, МКПАО зарегистрируют в специальном административном районе на острове Октябрьский, сообщила ранее во вторник компания. Отмечается, что до завершения редомициляции группа продолжит действовать как люксембургская компания. Процесс смены юридического лица не окажет влияния на ее бизнес-процессы и операционную деятельность сетей магазинов и других дочерних компаний.

https://1prime.ru/20250325/aktsionery-856090586.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, о'кей