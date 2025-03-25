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Трамп рассекретил расследование ФБР о якобы связях с Россией
Трамп рассекретил расследование ФБР о якобы связях с Россией - 25.03.2025, ПРАЙМ
Трамп рассекретил расследование ФБР о якобы связях с Россией
Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, рассекречивающий данные расследования ФБР о якобы связях его первой предвыборной кампании с Россией,... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T22:35+0300
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2025-03-25T22:35+0300
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, рассекречивающий данные расследования ФБР о якобы связях его первой предвыборной кампании с Россией, следует из трансляции его встречи с новыми послами США. "Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено", - заявил Трамп, подписывая указ. Речь идет о расследовании Crossfire Hurricane, которое бюро вело в 2016-2017 годах, При этом сотрудник администрации Трампа во время подписания отметил, что некоторые данные все же останутся под грифом секретности.
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дональд трамп, расследование, фбр, россия
Политика, Дональд Трамп, расследование, ФБР, РОССИЯ
Трамп рассекретил расследование ФБР о якобы связях с Россией
Трансляция: Трамп рассекретил расследование ФБР о якобы связях с Россией
ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, рассекречивающий данные расследования ФБР о якобы связях его первой предвыборной кампании с Россией, следует из трансляции его встречи с новыми послами США.
"Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено", - заявил Трамп, подписывая указ.
ФБР судорожно редактирует материалы по делу Эпштейна, передает CNN
Речь идет о расследовании Crossfire Hurricane, которое бюро вело в 2016-2017 годах, При этом сотрудник администрации Трампа во время подписания отметил, что некоторые данные все же останутся под грифом секретности.