https://1prime.ru/20250325/rassrochka-856092131.html

Эксперт оценила пользу регулирования работы сервисов рассрочки

Эксперт оценила пользу регулирования работы сервисов рассрочки - 25.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила пользу регулирования работы сервисов рассрочки

Закон о регулировании работы сервисов рассрочки будет полезен и гражданину, который хочет взять кредит или рассрочку, и кредитору, который будет предупрежден о... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T16:38+0300

2025-03-25T16:38+0300

2025-03-25T16:38+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Закон о регулировании работы сервисов рассрочки будет полезен и гражданину, который хочет взять кредит или рассрочку, и кредитору, который будет предупрежден о реальном потенциале платежеспособности клиента, заявила РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки. Он разработан в целях защиты прав граждан, которые пользуются рассрочкой при оплате товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности. Законопроектом предлагается установить максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) на уровне 15 тысяч рублей. Правительство и Банк России поддерживают законопроект, но предлагают повысить этот порог до 50 тысяч рублей. Лазарева отметила, что рынок рассрочки и сервисов, позволяющих оплачивать покупки равными частями за определенное время (BNPL-сервисов), в настоящий момент никем не регулируется. Бюро кредитных историй не дают на своих ресурсах аналитики по BNPL, хотя рассрочки повышают финансовую нагрузку на заемщиков. "Когда закон вступит в силу, конечно, могут быть отказы в кредитовании и одобрении новых рассрочек, но это полезно всем участникам процесса: и гражданину, который хочет взять лишний кредит или рассрочку, и кредитору, который будет предупрежден о реальном потенциале платежеспособности клиента", - заявила эксперт. По ее словам, сервисы, позволяющие разделить оплату покупки на несколько платежей, активно развиваются, растет их популярность. Однако не имея информации о размере долга человека, кредиторы не могут объективно предлагать условия, соответствующие его платежеспособности. "На наш взгляд, сумма, после которой нужно передавать данные в бюро кредитных историй, должна начинаться все-таки от 15 тысяч. Если не учитывать эти показатели, то возникнет существенный разрыв между реальной долговой нагрузкой потребителя и учитываемой, что приведет к росту банкротств", - считает Лазарева.

https://1prime.ru/20250325/duma-856085767.html

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