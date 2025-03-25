https://1prime.ru/20250325/rassrochka-856092131.html
Эксперт оценила пользу регулирования работы сервисов рассрочки
Эксперт оценила пользу регулирования работы сервисов рассрочки - 25.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила пользу регулирования работы сервисов рассрочки
Закон о регулировании работы сервисов рассрочки будет полезен и гражданину, который хочет взять кредит или рассрочку, и кредитору, который будет предупрежден о... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T16:38+0300
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2025-03-25T16:38+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Закон о регулировании работы сервисов рассрочки будет полезен и гражданину, который хочет взять кредит или рассрочку, и кредитору, который будет предупрежден о реальном потенциале платежеспособности клиента, заявила РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки. Он разработан в целях защиты прав граждан, которые пользуются рассрочкой при оплате товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности. Законопроектом предлагается установить максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) на уровне 15 тысяч рублей. Правительство и Банк России поддерживают законопроект, но предлагают повысить этот порог до 50 тысяч рублей. Лазарева отметила, что рынок рассрочки и сервисов, позволяющих оплачивать покупки равными частями за определенное время (BNPL-сервисов), в настоящий момент никем не регулируется. Бюро кредитных историй не дают на своих ресурсах аналитики по BNPL, хотя рассрочки повышают финансовую нагрузку на заемщиков. "Когда закон вступит в силу, конечно, могут быть отказы в кредитовании и одобрении новых рассрочек, но это полезно всем участникам процесса: и гражданину, который хочет взять лишний кредит или рассрочку, и кредитору, который будет предупрежден о реальном потенциале платежеспособности клиента", - заявила эксперт. По ее словам, сервисы, позволяющие разделить оплату покупки на несколько платежей, активно развиваются, растет их популярность. Однако не имея информации о размере долга человека, кредиторы не могут объективно предлагать условия, соответствующие его платежеспособности. "На наш взгляд, сумма, после которой нужно передавать данные в бюро кредитных историй, должна начинаться все-таки от 15 тысяч. Если не учитывать эти показатели, то возникнет существенный разрыв между реальной долговой нагрузкой потребителя и учитываемой, что приведет к росту банкротств", - считает Лазарева.
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финансы, бизнес, банки
Экономика, Финансы, Бизнес, Банки
Эксперт оценила пользу регулирования работы сервисов рассрочки
Эксперт Лазарева: регулирование рассрочки будет полезно и кредиторам, и заемщикам
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Закон о регулировании работы сервисов рассрочки будет полезен и гражданину, который хочет взять кредит или рассрочку, и кредитору, который будет предупрежден о реальном потенциале платежеспособности клиента, заявила РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов рассрочки. Он разработан в целях защиты прав граждан, которые пользуются рассрочкой при оплате товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности. Законопроектом предлагается установить максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) на уровне 15 тысяч рублей. Правительство и Банк России поддерживают законопроект, но предлагают повысить этот порог до 50 тысяч рублей.
Лазарева отметила, что рынок рассрочки и сервисов, позволяющих оплачивать покупки равными частями за определенное время (BNPL-сервисов), в настоящий момент никем не регулируется. Бюро кредитных историй не дают на своих ресурсах аналитики по BNPL, хотя рассрочки повышают финансовую нагрузку на заемщиков.
"Когда закон вступит в силу, конечно, могут быть отказы в кредитовании и одобрении новых рассрочек, но это полезно всем участникам процесса: и гражданину, который хочет взять лишний кредит или рассрочку, и кредитору, который будет предупрежден о реальном потенциале платежеспособности клиента", - заявила эксперт.
По ее словам, сервисы, позволяющие разделить оплату покупки на несколько платежей, активно развиваются, растет их популярность. Однако не имея информации о размере долга человека, кредиторы не могут объективно предлагать условия, соответствующие его платежеспособности.
"На наш взгляд, сумма, после которой нужно передавать данные в бюро кредитных историй, должна начинаться все-таки от 15 тысяч. Если не учитывать эти показатели, то возникнет существенный разрыв между реальной долговой нагрузкой потребителя и учитываемой, что приведет к росту банкротств", - считает Лазарева.
Госдума приняла в I чтении проект о регулировании работы сервисов рассрочки