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Иранский риал обновил антирекорд, подешевев до миллиона за доллар - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Иранский риал обновил антирекорд, подешевев до миллиона за доллар
Иранский риал обновил антирекорд, подешевев до миллиона за доллар - 25.03.2025, ПРАЙМ
Иранский риал обновил антирекорд, подешевев до миллиона за доллар
Иранский риал обновил антирекорд, подешевев до 1 миллиона риалов за 1 доллар США, передает иранское финансовое агентство TGJU. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T13:21+0300
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экономика
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ТЕГЕРАН, 25 мар – ПРАЙМ. Иранский риал обновил антирекорд, подешевев до 1 миллиона риалов за 1 доллар США, передает иранское финансовое агентство TGJU. На странице агентства TGJU утром во вторник были обновлены котировки стоимости иранского риала. В 11.50 (11.20 мск) было зафиксировано снижение иранского риала по отношению к 1 доллару США на приблизительно 50 тысяч риалов, до 1 миллиона 36 тысяч риалов.
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сша, доллар сша, иранский риал, курсы валют
Экономика, США, Доллар США, иранский риал, Курсы валют
13:21 25.03.2025 (обновлено: 13:40 25.03.2025)
 
Иранский риал обновил антирекорд, подешевев до миллиона за доллар

TGJU: иранский риал подешевел к доллару во вторник, достигнув антирекорда

Иранский риал постепенно стабилизируется к доллару
Иранский риал постепенно стабилизируется к доллару
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ТЕГЕРАН, 25 мар – ПРАЙМ. Иранский риал обновил антирекорд, подешевев до 1 миллиона риалов за 1 доллар США, передает иранское финансовое агентство TGJU.
На странице агентства TGJU утром во вторник были обновлены котировки стоимости иранского риала. В 11.50 (11.20 мск) было зафиксировано снижение иранского риала по отношению к 1 доллару США на приблизительно 50 тысяч риалов, до 1 миллиона 36 тысяч риалов.
%Денежные купюры: евро и доллары - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики из Германии
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ЭкономикаСШАДоллар СШАиранский риалКурсы валют
 
 
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