https://1prime.ru/20250325/rossija-856072069.html

Россия впервые за 30 лет купила у Китая детское питание

Россия впервые за 30 лет купила у Китая детское питание - 25.03.2025, ПРАЙМ

Россия впервые за 30 лет купила у Китая детское питание

Россия в феврале этого года впервые за более чем 30 лет год купила у Китая детское питание, при этом сразу на более чем 2 миллиона долларов, выяснило РИА... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T03:15+0300

2025-03-25T03:15+0300

2025-03-25T03:15+0300

бизнес

экономика

россия

китай

москва

пекин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856072069.jpg?1742861730

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале этого года впервые за более чем 30 лет год купила у Китая детское питание, при этом сразу на более чем 2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Так, в феврале 2025 года Россия импортировала из Китая готовых пищевых продуктов для детей раннего возраста на 2,02 миллиона долларов. К таким продуктам относятся каши, молочные смеси и пюре. Это стало первой покупкой с 1994 года - тогда объем импорта детского питания составил лишь 30 тысяч долларов за весь год. Среди других детских товаров китайского производства Россию в феврале приезжали игрушки - на 40,4 миллиона долларов. За месяц их импорт сократился в 2,3 раза, а в годовом выражении на треть - до минимума с марта 2022 года. Больше всего в феврале Москва покупала у Пекина детские велосипеды, самокаты и игрушечные коляски - на 9,2 миллиона долларов, пазлы - на 5 миллионов, кукол - на 2,9 миллиона, игрушек с моторчиком - на 2,6 миллиона, а также прочих игрушек - на 19,6 миллиона долларов. Импорт детской одежды из КНР в феврале также сократился: за месяц втрое, а за год на 3% - до 162,3 тысячи долларов. Больше всего поставлялось одежды из хлопчатобумажной ткани - на 109,9 тысячи долларов и из синтетической - на 50,7 тысячи.

китай

москва

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, москва, пекин