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В России выросло потребление мяса, рыбы, молока и яиц

В России выросло потребление мяса, рыбы, молока и яиц - 25.03.2025, ПРАЙМ

В России выросло потребление мяса, рыбы, молока и яиц

Потребление мяса, рыбы, молока и яиц в России достигло рекордного уровня – 27,9 килограмма на человека в 2024 году, рассказали РИА Новости в центре отраслевой... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T03:45+0300

2025-03-25T03:45+0300

2025-03-25T03:45+0300

экономика

россия

москва

россельхозбанк

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Потребление мяса, рыбы, молока и яиц в России достигло рекордного уровня – 27,9 килограмма на человека в 2024 году, рассказали РИА Новости в центре отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. "Потребление белка животного происхождения в России в 2024 году вышло на исторический максимум – 27,9 килограмма на человека в год. Это на 75% больше, чем в 1999 году, когда показатель составлял около 16 килограмм на душу населения", - рассказали в Россельхозбанке. Там отметили, что главный вклад в потребление белка вносят мясные продукты и молоко, а также рыба, морепродукты и яйца. В 2024 году на одного человека в России приходилось около 11,7 килограмма мяса, следом в потреблении идет молоко – 11,33 килограмма. На третьем месте расположилась рыба – 2,86 килограмма и на четвертом месте остались яйца – 2,02 килограмма. При этом, рыбы стали употреблять на 129% больше по сравнению с 1999 годом. "Рост потребления протеина связан с развитием собственного производства и повышением доходов. В 2024 году Россия превысила по потреблению белка животного происхождения уровень позднего СССР: 27,9 против 27,6 килограмм на душу населения в 1990 году, и тренд на рост сохраняется", – рассказал главный отраслевой аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, слова которого приводятся в сообщении.

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