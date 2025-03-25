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Россия начала терять интерес к грузинскому вину

Россия начала терять интерес к грузинскому вину - 25.03.2025, ПРАЙМ

Россия начала терять интерес к грузинскому вину

Россия в январе-феврале начала терять интерес к грузинскому вину: его импорт упал вдвое и стал минимальным за четыре года, следует из анализа РИА Новости данных | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T04:15+0300

2025-03-25T04:15+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россия в январе-феврале начала терять интерес к грузинскому вину: его импорт упал вдвое и стал минимальным за четыре года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни. Эксперты считают, что это может быть связано с переходом россиян на алкоголь для коктейлей, а также с ростом отечественного производства. Согласно информации ведомства, экспорт грузинского вина в Россию за первые два месяца года составил лишь 5,6 тысячи тонн, что в 2,3 раза меньше показателя годом ранее. Стоимость поставок сократилась в 2,2 раза за год - до 16 миллионов долларов. Оба показателя стали минимальными с 2021 года - тогда было ввезено лишь 4,9 тысячи тонн на 14,3 миллиона долларов. Единственными "пострадавшими" стали производители тихого вина - сократился только его импорт. А вот на игристое вино, наоборот, спрос хотя и был не большим, но за год удвоился и составил 116 тонн на 337,6 тысячи долларов. Несмотря на резкое сокращение закупок, Россия остается главным рынком для грузинского вина, хотя ее доля и снизилась - с 79% до 59%. Грузинский экспорт остальному миру в текущем году при этом увеличился на 13%, составив почти 4 тысячи тонн вина. Среди остальных главных покупателей - Польша (949 тонн), Украина (628 тонн), Казахстан (564 тонны) и Китай (543 тонны). ПРИЧИНЫ Одной из причин падения спроса России на грузинское вино эксперты называют рост акцизов на алкоголь с начала 2025 года. "В целом на Грузию влияет повышение акциза... Грузинские вина не такие дорогие, для них это чувствительно. Идет подорожание, идет замедление покупок грузинского вина, оборачиваемость в рознице. И, соответственно, закупщики, сети, оптовики корректируют тоже объемы заказов, которые адресованы грузинским производителям", - пояснил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Могло сказаться и изменение предпочтений потребителей. Согласно данным компании Ladoga, в феврале в России снизились розничные продажи грузинских вин - на 13,7% год к году, а всех вин - на 10,9%. "Потребитель стал переходить в другие категории. Это подтверждается ростом продаж, например крепких напитков, традиционных для смешивания простых коктейлей – джин, ром, виски. Доли этих категорий в феврале выросли до 0,1% (+0,1 процентного пункта), 6,6% (+0,2 п.п.) и 5,2% (+0,8 п.п.) соответственно", - отметили в компании. Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин отмечает, что среди возможных причин падения — сезонные колебания и рыночные изменения: дистрибьюторы могли переключиться на поставщиков из Аргентины, Чили и ЮАР или сократить закупки из-за высоких складских запасов после активных предновогодних закупок в конце 2024 года. Наконец, добавляет он, не стоит забывать и о росте производства отечественного вина. В прошлом году его выпуск вырос на 8,6% и составил 50,2 миллиона дал. При этом в январе этого года производство увеличилось на 18%: выпуск тихого вина составил 2,2 миллиона дал, а игристого - 1,1 миллиона дал.

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