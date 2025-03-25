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Россияне рассказали о неприятных ощущениях в глазах при стрессе - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Россияне рассказали о неприятных ощущениях в глазах при стрессе
Россияне рассказали о неприятных ощущениях в глазах при стрессе - 25.03.2025, ПРАЙМ
Россияне рассказали о неприятных ощущениях в глазах при стрессе
Большинство россиян испытывают различные неприятные ощущения в глазах при стрессе, в том числе сталкиваются с ухудшением зрения и испытывают сухость, рассказали | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T07:17+0300
2025-03-25T07:17+0300
здоровье
общество
москва
"сбер еаптека"
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Большинство россиян испытывают различные неприятные ощущения в глазах при стрессе, в том числе сталкиваются с ухудшением зрения и испытывают сухость, рассказали РИА Новости в сервисе "Сбер Еаптека" и World Vision Clinic. "Подавляющее большинство опрошенных испытывают те или иные неприятные ощущения в глазах при стрессе. Так, 14% сталкиваются с ухудшением зрения и столько же с размытостью зрения, 13% ощущают усталость глаз, 11% – затруднение с фокусировкой, другие 11% – сухость глаз", - говорится в совместном исследовании. Кроме того, общий дискомфорт зрения при стрессе испытывают 10% опрошенных, повышенную чувствительность к свету отмечают 7%. Также 5% россиян замечали появление мушек перед глазами и 4% испытывают раздражение глаз. При этом 11% не выбрали ни один из вариантов в исследовании, указали аналитики. "Когда организм находится в состоянии стресса, он выделяет кортизол - гормон, который повышает кровяное давление и сужает сосуды. Это влияет на микроциркуляцию крови в глазу, снижая поступление кислорода и питательных веществ к зрительному нерву и сетчатке. В результате появляются симптомы усталости глаз, головные боли, повышенная светочувствительность", - рассказала главврач федеральной сети клиник World Vision Clinic Зарина Курачинова. В то же время в стрессовой ситуации 33% россиян напрягают глаза, 16% морщатся, 11% сильно сжимают глаза, а 9% зажмуривают. Около 31% не обращают внимание на реакцию глаз в таких ситуациях. Исследователи уточнили, что хронический стресс может приводить к снижению частоты моргания, нарушению работы слёзных желез и воспалению поверхности глаз. Нервные глазные тики и миокимия (непроизвольное подергивание век) также являются частым симптомом хронического стресса, а в некоторых случаях сильный психологический шок может привести к временной или частичной потере зрения. Также у пациентов с высоким уровнем тревожности и депрессии риск развития глаукомы выше, так как стресс повышает внутриглазное давление. Аналитики напомнили, что при работе за компьютером важно делать перерывы каждые 20-30 минут, а также моргать чаще и использовать увлажняющие капли. "Практики медитации, дыхательные упражнения и физическая активность помогут снизить уровень тревожности, а хороший сон позволит улучшить регенерацию тканей глаз и избежать рисков, связанных с переутомлением глаз и спазмов", - рассказала главврач.
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4.7
96
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
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40
здоровье, общество , москва, "сбер еаптека"
Здоровье, Общество , МОСКВА, "Сбер Еаптека"
07:17 25.03.2025
 
Россияне рассказали о неприятных ощущениях в глазах при стрессе

"Сбер Еаптека": большинство россиян испытывают дискомфорт в глазах при стрессе

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Большинство россиян испытывают различные неприятные ощущения в глазах при стрессе, в том числе сталкиваются с ухудшением зрения и испытывают сухость, рассказали РИА Новости в сервисе "Сбер Еаптека" и World Vision Clinic.
"Подавляющее большинство опрошенных испытывают те или иные неприятные ощущения в глазах при стрессе. Так, 14% сталкиваются с ухудшением зрения и столько же с размытостью зрения, 13% ощущают усталость глаз, 11% – затруднение с фокусировкой, другие 11% – сухость глаз", - говорится в совместном исследовании.
Кроме того, общий дискомфорт зрения при стрессе испытывают 10% опрошенных, повышенную чувствительность к свету отмечают 7%. Также 5% россиян замечали появление мушек перед глазами и 4% испытывают раздражение глаз. При этом 11% не выбрали ни один из вариантов в исследовании, указали аналитики.
"Когда организм находится в состоянии стресса, он выделяет кортизол - гормон, который повышает кровяное давление и сужает сосуды. Это влияет на микроциркуляцию крови в глазу, снижая поступление кислорода и питательных веществ к зрительному нерву и сетчатке. В результате появляются симптомы усталости глаз, головные боли, повышенная светочувствительность", - рассказала главврач федеральной сети клиник World Vision Clinic Зарина Курачинова.
В то же время в стрессовой ситуации 33% россиян напрягают глаза, 16% морщатся, 11% сильно сжимают глаза, а 9% зажмуривают. Около 31% не обращают внимание на реакцию глаз в таких ситуациях.
Исследователи уточнили, что хронический стресс может приводить к снижению частоты моргания, нарушению работы слёзных желез и воспалению поверхности глаз. Нервные глазные тики и миокимия (непроизвольное подергивание век) также являются частым симптомом хронического стресса, а в некоторых случаях сильный психологический шок может привести к временной или частичной потере зрения. Также у пациентов с высоким уровнем тревожности и депрессии риск развития глаукомы выше, так как стресс повышает внутриглазное давление.
Аналитики напомнили, что при работе за компьютером важно делать перерывы каждые 20-30 минут, а также моргать чаще и использовать увлажняющие капли. "Практики медитации, дыхательные упражнения и физическая активность помогут снизить уровень тревожности, а хороший сон позволит улучшить регенерацию тканей глаз и избежать рисков, связанных с переутомлением глаз и спазмов", - рассказала главврач.
 
ЗдоровьеОбществоМОСКВА"Сбер Еаптека"
 
 
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