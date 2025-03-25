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Российские законодатели пригласили европейских парламентариев в Россию - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Российские законодатели пригласили европейских парламентариев в Россию
Российские законодатели пригласили европейских парламентариев в Россию - 25.03.2025, ПРАЙМ
Российские законодатели пригласили европейских парламентариев в Россию
Законодатели РФ в ходе общения в формате видеоконференции пригласили европейских коллег посетить Россию, парламент страны, кто захочет – сможет приехать в мае,... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T16:18+0300
2025-03-25T16:34+0300
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Законодатели РФ в ходе общения в формате видеоконференции пригласили европейских коллег посетить Россию, парламент страны, кто захочет – сможет приехать в мае, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Проинформирую вас о том, что только что буквально закончилась видеоконференция с участием действующих депутатов Европейского парламента и национальных парламентов ряда стран Европы, в которой я имел честь участвовать, (вице-спикер Совфеда) Константин Косачев от Совета Федерации, (депутат Светлана) Журова от Государственной Думы. Все это было сделано на площадке Института Европы. Это продолжает практику, которую мы открыли", - сказал сенатор в ходе заседания комиссии СФ.По его словам, у участников мероприятия было около двух часов на общение. "Договорились, что мы готовы принять их и в Совете Федерации, в Госдуме. Тех, кто захотят. И мы договорились, что все, кто желает, приедет в конце мая к нам в Россию", - сказал Климов.Сенатор подчеркнул, что европейские коллеги были удивлены открытостью российских законодателей."Могу даже страны назвать - от Болгарии до Люксембурга, от Федеративной Республики Германия до Чехии, там и Италия была. Выступал также бывший депутат Верховной рады. Он в своё время успел выехать с территории... У нас был хороший, серьёзный разговор", - сказал политик.Климов напомнил, что осенью прошлого года партия "Единая Россия" выступила с инициативой, чтобы дать возможность здоровым силам Европейского союза восстановить те контакты, которые были с Россией.Сенатор также отметил, что сейчас обсуждается возможность проведения общественно-политических слушаний в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании единой системы безопасности и сотрудничества Большой Евразии от Тихого океана до Атлантики."Эта информация тоже вызвала большой интерес (у собеседников – ред.). Будем надеяться, что и эти инициативы у нас будут продвигаться", - заключил он.
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россия, ес
Политика, РОССИЯ, ЕС
16:18 25.03.2025 (обновлено: 16:34 25.03.2025)
 
Российские законодатели пригласили европейских парламентариев в Россию

Климов: законодатели РФ пригласили европейских парламентариев посетить Россию

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссия и ЕС
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Законодатели РФ в ходе общения в формате видеоконференции пригласили европейских коллег посетить Россию, парламент страны, кто захочет – сможет приехать в мае, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Проинформирую вас о том, что только что буквально закончилась видеоконференция с участием действующих депутатов Европейского парламента и национальных парламентов ряда стран Европы, в которой я имел честь участвовать, (вице-спикер Совфеда) Константин Косачев от Совета Федерации, (депутат Светлана) Журова от Государственной Думы. Все это было сделано на площадке Института Европы. Это продолжает практику, которую мы открыли", - сказал сенатор в ходе заседания комиссии СФ.
По его словам, у участников мероприятия было около двух часов на общение. "Договорились, что мы готовы принять их и в Совете Федерации, в Госдуме. Тех, кто захотят. И мы договорились, что все, кто желает, приедет в конце мая к нам в Россию", - сказал Климов.
Сенатор подчеркнул, что европейские коллеги были удивлены открытостью российских законодателей.
"Могу даже страны назвать - от Болгарии до Люксембурга, от Федеративной Республики Германия до Чехии, там и Италия была. Выступал также бывший депутат Верховной рады. Он в своё время успел выехать с территории... У нас был хороший, серьёзный разговор", - сказал политик.
Климов напомнил, что осенью прошлого года партия "Единая Россия" выступила с инициативой, чтобы дать возможность здоровым силам Европейского союза восстановить те контакты, которые были с Россией.
Сенатор также отметил, что сейчас обсуждается возможность проведения общественно-политических слушаний в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании единой системы безопасности и сотрудничества Большой Евразии от Тихого океана до Атлантики.
"Эта информация тоже вызвала большой интерес (у собеседников – ред.). Будем надеяться, что и эти инициативы у нас будут продвигаться", - заключил он.
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