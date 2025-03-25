https://1prime.ru/20250325/rossiya-856091261.html

Российские законодатели пригласили европейских парламентариев в Россию

Российские законодатели пригласили европейских парламентариев в Россию - 25.03.2025, ПРАЙМ

Российские законодатели пригласили европейских парламентариев в Россию

Законодатели РФ в ходе общения в формате видеоконференции пригласили европейских коллег посетить Россию, парламент страны, кто захочет – сможет приехать в мае,... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T16:18+0300

2025-03-25T16:18+0300

2025-03-25T16:34+0300

политика

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_6d232a9477fbd2cd718d082a46d069d6.jpg

МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Законодатели РФ в ходе общения в формате видеоконференции пригласили европейских коллег посетить Россию, парламент страны, кто захочет – сможет приехать в мае, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Проинформирую вас о том, что только что буквально закончилась видеоконференция с участием действующих депутатов Европейского парламента и национальных парламентов ряда стран Европы, в которой я имел честь участвовать, (вице-спикер Совфеда) Константин Косачев от Совета Федерации, (депутат Светлана) Журова от Государственной Думы. Все это было сделано на площадке Института Европы. Это продолжает практику, которую мы открыли", - сказал сенатор в ходе заседания комиссии СФ.По его словам, у участников мероприятия было около двух часов на общение. "Договорились, что мы готовы принять их и в Совете Федерации, в Госдуме. Тех, кто захотят. И мы договорились, что все, кто желает, приедет в конце мая к нам в Россию", - сказал Климов.Сенатор подчеркнул, что европейские коллеги были удивлены открытостью российских законодателей."Могу даже страны назвать - от Болгарии до Люксембурга, от Федеративной Республики Германия до Чехии, там и Италия была. Выступал также бывший депутат Верховной рады. Он в своё время успел выехать с территории... У нас был хороший, серьёзный разговор", - сказал политик.Климов напомнил, что осенью прошлого года партия "Единая Россия" выступила с инициативой, чтобы дать возможность здоровым силам Европейского союза восстановить те контакты, которые были с Россией.Сенатор также отметил, что сейчас обсуждается возможность проведения общественно-политических слушаний в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании единой системы безопасности и сотрудничества Большой Евразии от Тихого океана до Атлантики."Эта информация тоже вызвала большой интерес (у собеседников – ред.). Будем надеяться, что и эти инициативы у нас будут продвигаться", - заключил он.

https://1prime.ru/20250322/ugroza-856012464.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес