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Разведка США оценила экономическую и военную устойчивости России
Разведка США оценила экономическую и военную устойчивости России - 25.03.2025, ПРАЙМ
Разведка США оценила экономическую и военную устойчивости России
Российская сторона доказала экономическую и военную устойчивость, что делает ее серьезным конкурентом Соединенных Штатов. Об этом сообщается в ежегодном докладе | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:26+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российская сторона доказала экономическую и военную устойчивость, что делает ее серьезным конкурентом Соединенных Штатов. Об этом сообщается в ежегодном докладе американской разведки."Ядерный потенциал России и конвенциональные возможности, вместе с продемонстрированной экономической и военной устойчивостью, делают ее значительным соперником", - отмечается в тексте доклада, опубликованном к слушаниям в профильном комитете сената США.В докладе также отмечается, что использование российской стороной ядерного потенциала грозило бы катастрофическими последствиями США.
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россия, сша
Разведка США оценила экономическую и военную устойчивости России
Разведка США: Россия продемонстрировала экономическую и военную устойчивость
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российская сторона доказала экономическую и военную устойчивость, что делает ее серьезным конкурентом Соединенных Штатов. Об этом сообщается в ежегодном докладе американской разведки.
"Ядерный потенциал России и конвенциональные возможности, вместе с продемонстрированной экономической и военной устойчивостью, делают ее значительным соперником", - отмечается в тексте доклада, опубликованном к слушаниям в профильном комитете сената США.
В докладе также отмечается, что использование российской стороной ядерного потенциала грозило бы катастрофическими последствиями США.
Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, сообщил Чижов