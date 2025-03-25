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Разведка США оценила экономическую и военную устойчивости России

Разведка США оценила экономическую и военную устойчивости России - 25.03.2025, ПРАЙМ

Разведка США оценила экономическую и военную устойчивости России

Российская сторона доказала экономическую и военную устойчивость, что делает ее серьезным конкурентом Соединенных Штатов. Об этом сообщается в ежегодном докладе | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T17:26+0300

2025-03-25T17:26+0300

2025-03-25T17:29+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российская сторона доказала экономическую и военную устойчивость, что делает ее серьезным конкурентом Соединенных Штатов. Об этом сообщается в ежегодном докладе американской разведки."Ядерный потенциал России и конвенциональные возможности, вместе с продемонстрированной экономической и военной устойчивостью, делают ее значительным соперником", - отмечается в тексте доклада, опубликованном к слушаниям в профильном комитете сената США.В докладе также отмечается, что использование российской стороной ядерного потенциала грозило бы катастрофическими последствиями США.

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