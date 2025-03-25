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Рубль продолжает торговаться в плюсе против юаня на Московской бирже - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Рубль продолжает торговаться в плюсе против юаня на Московской бирже
Рубль продолжает торговаться в плюсе против юаня на Московской бирже - 25.03.2025, ПРАЙМ
Рубль продолжает торговаться в плюсе против юаня на Московской бирже
Курс рубля во вторник днем продолжает торговаться в небольшом плюсе против юаня на Московской бирже, при этом китайская валюта пока удерживается выше 11,5... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T13:04+0300
2025-03-25T13:04+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днем продолжает торговаться в небольшом плюсе против юаня на Московской бирже, при этом китайская валюта пока удерживается выше 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.52 мск терял 4 копейки, до 11,56 рубля, дневной диапазон составляет 11,52-11,64 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 50 миллиарда юаней. Курс юаня колеблется вокруг отметки 11,5 рубля уже несколько дней, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Пока российскую валюту поддерживает пик налогового периода марта, но "боковик" затягивается. Выход из него, скорее всего, будет вверх", - добавляет он. Рубль находится под влиянием сложной геополитической ситуации, которая сейчас определяет динамику его курса по отношению к иностранным валютам, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Сейчас внебиржевой доллар все еще остается в нисходящем тренде - под контролем продавцов. Вчерашняя попытка курса уйти к 84 рублям за доллар не увенчалась успехом. При этом рубль на этой неделе получает поддержку пока от повышения цен на нефть и налогового периода марта", - добавляет он.
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рынки, торги, москва, мосбиржа, рубль, юань
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, Мосбиржа, рубль, юань
13:04 25.03.2025
 
Рубль продолжает торговаться в плюсе против юаня на Московской бирже

Курс рубля против юаня незначительно растет во вторник на Мосбирже

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днем продолжает торговаться в небольшом плюсе против юаня на Московской бирже, при этом китайская валюта пока удерживается выше 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.52 мск терял 4 копейки, до 11,56 рубля, дневной диапазон составляет 11,52-11,64 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 50 миллиарда юаней.
Курс юаня колеблется вокруг отметки 11,5 рубля уже несколько дней, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Пока российскую валюту поддерживает пик налогового периода марта, но "боковик" затягивается. Выход из него, скорее всего, будет вверх", - добавляет он.
Рубль находится под влиянием сложной геополитической ситуации, которая сейчас определяет динамику его курса по отношению к иностранным валютам, считает Владислав Антонов из BitRiver.
"Сейчас внебиржевой доллар все еще остается в нисходящем тренде - под контролем продавцов. Вчерашняя попытка курса уйти к 84 рублям за доллар не увенчалась успехом. При этом рубль на этой неделе получает поддержку пока от повышения цен на нефть и налогового периода марта", - добавляет он.
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