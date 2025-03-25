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Рубль продолжает прибавлять против юаня на Московской бирже во вторник

Рубль продолжает прибавлять против юаня на Московской бирже во вторник - 25.03.2025, ПРАЙМ

Рубль продолжает прибавлять против юаня на Московской бирже во вторник

Курс рубля во вторник продолжает торговаться в плюсе против юаня на Московской бирже, однако китайская валюта пока остается выше 11,5 рубля, следует из данных... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T16:30+0300

2025-03-25T16:30+0300

2025-03-25T16:30+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник продолжает торговаться в плюсе против юаня на Московской бирже, однако китайская валюта пока остается выше 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.21 мск снижался на 3 копейки, до 11,58 рубля. Снижение составило 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,51-11,64 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,5 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,02 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,428 против 7,258 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,3%. На форексе доллар котируется по 84,06 рубля. РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ Рубль днем умеренно повышается против юаня на Мосбирже. Однако китайская валюта пока остается выше уровня 11,5 рубля. "Фактор налогового периода все же усиливает поддержку рублю. С приближением к пику фискальных платежей, который приходится на 28 марта, все больше компаний продает иностранную валюту. Это временно увеличивает ее предложение. Спрос на инвалюту способен постепенно повышаться благодаря восстановлению активности потребителей после спада, присущего началу года. Правда, она может оставаться на относительно низком уровне из-за сохранения жестких денежно-кредитных условий, которые сделали менее доступным потребительское кредитование", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,16% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против тех же 0,15% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.23 мск повышалась на 0,6%, до 72,8 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 104 пунктов. ПРОГНОЗЫ В отсутствии негативных геополитических новостей курс юаня к концу недели способен уйти к отметке 11,3 рубля на фоне налогового периода, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Курс остается в рамках обозначенного ранее на эту неделю диапазона 11,34-11,66 рубля, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "На фоне действия налогового фактора его нижняя граница может быть проверена на прочность уже в ближайшие дни, если новостной фон, связанный с геополитикой, не продолжит ухудшаться", - оценивает он.

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рынки, торги, москва, "бкс мир инвестиций", мосбиржа, рубль, юань