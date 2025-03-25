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В ЦБ РФ дали прогноз по траектории курса рубля

В ЦБ РФ дали прогноз по траектории курса рубля - 25.03.2025, ПРАЙМ

В ЦБ РФ дали прогноз по траектории курса рубля

Обменный курс рубля будет соответствовать траектории снижения инфляции к 4%, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в рамках расширенного | 25.03.2025, ПРАЙМ

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2025-03-25T18:24+0300

экономика

алексей заботкин

рубль

инфляция

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Обменный курс рубля будет соответствовать траектории снижения инфляции к 4%, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку. "Как вы знаете, у нас прогноз обменного курса не является частью публикуемого прогноза. Я буду выдерживать это правило, но как всегда, я скажу, что курс будет таким, который соответствует траектории снижения инфляции к 4%. В зависимости от того, какие при этом будут внешние условия, эта траектория курса будет отличаться. По прогнозу инфляция 7-8% (в 2025 году – ред.) и 4% в следующем году", - сказал он. Опрошенные Банком России аналитики в середине марта сообщили, что ожидают более крепкого рубля на всем прогнозном горизонте. Прогноз на 2025 год – 98,5 рубля за доллар, на 2026 год – 104 рубля, на 2027 год – 107 рублей за доллар. Таким образом, по сравнению с февральским опросом рубль в 2025–2027 годах ожидается крепче на 3,1–5,9%.

https://1prime.ru/20250322/rubl-855997565.html

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алексей заботкин, рубль, инфляция