https://1prime.ru/20250325/rubl-856096246.html
В ЦБ РФ дали прогноз по траектории курса рубля
В ЦБ РФ дали прогноз по траектории курса рубля - 25.03.2025, ПРАЙМ
В ЦБ РФ дали прогноз по траектории курса рубля
Обменный курс рубля будет соответствовать траектории снижения инфляции к 4%, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в рамках расширенного | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T18:23+0300
2025-03-25T18:23+0300
2025-03-25T18:24+0300
экономика
алексей заботкин
рубль
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/83/833318316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_049851a6e523bc0a67ab97f8bf65c784.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Обменный курс рубля будет соответствовать траектории снижения инфляции к 4%, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку. "Как вы знаете, у нас прогноз обменного курса не является частью публикуемого прогноза. Я буду выдерживать это правило, но как всегда, я скажу, что курс будет таким, который соответствует траектории снижения инфляции к 4%. В зависимости от того, какие при этом будут внешние условия, эта траектория курса будет отличаться. По прогнозу инфляция 7-8% (в 2025 году – ред.) и 4% в следующем году", - сказал он. Опрошенные Банком России аналитики в середине марта сообщили, что ожидают более крепкого рубля на всем прогнозном горизонте. Прогноз на 2025 год – 98,5 рубля за доллар, на 2026 год – 104 рубля, на 2027 год – 107 рублей за доллар. Таким образом, по сравнению с февральским опросом рубль в 2025–2027 годах ожидается крепче на 3,1–5,9%.
https://1prime.ru/20250322/rubl-855997565.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/83/833318316_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4d2135045c62ece223a18a82d21df347.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей заботкин, рубль, инфляция
Экономика, Алексей Заботкин, рубль, инфляция
В ЦБ РФ дали прогноз по траектории курса рубля
Курс рубля будет соответствовать траектории снижения инфляции к 4% - Заботкин
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Обменный курс рубля будет соответствовать траектории снижения инфляции к 4%, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.
"Как вы знаете, у нас прогноз обменного курса не является частью публикуемого прогноза. Я буду выдерживать это правило, но как всегда, я скажу, что курс будет таким, который соответствует траектории снижения инфляции к 4%. В зависимости от того, какие при этом будут внешние условия, эта траектория курса будет отличаться. По прогнозу инфляция 7-8% (в 2025 году – ред.) и 4% в следующем году", - сказал он.
Россиян предупредили о грядущих испытаниях для рубля
Опрошенные Банком России аналитики в середине марта сообщили, что ожидают более крепкого рубля на всем прогнозном горизонте. Прогноз на 2025 год – 98,5 рубля за доллар, на 2026 год – 104 рубля, на 2027 год – 107 рублей за доллар. Таким образом, по сравнению с февральским опросом рубль в 2025–2027 годах ожидается крепче на 3,1–5,9%.