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Российский рынок акций снижается во второй половине торгов вторника

Российский рынок акций снижается во второй половине торгов вторника - 25.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается во второй половине торгов вторника

Российский рынок акций демонстрирует снижение во второй половине торгов вторника на фоне геополитической неопределенности, следует из данных торгов и... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T15:46+0300

2025-03-25T15:46+0300

2025-03-25T15:46+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение во второй половине торгов вторника на фоне геополитической неопределенности, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.33 мск снижался на 0,68%, до 3 156,94 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,68%, до 72,86 доллара за баррель. "На российском рынке индексы растеряли первоначальный импульс к росту и ушли в минус. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что итоги вчерашних многочасовых консультаций между Россией и США не будут опубликованы", - рассказала Зарина Саидова из ФГ "Финам". Отсутствие значимых новостей и какой-либо конкретики вернуло отечественный фондовый рынок в состояние неопределенности, отметила она. "Российский рынок акций поначалу активно повышался и нивелировал серьезную просадку вечерних торгов понедельника. Она была вызвана отсутствием конкретных заявлений сторон по итогам длительных переговоров между представителями России и США в Эр-Рияде", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Переговоры были оценены как полезные для обеих сторон, а также отмечено, что они будут продолжены, в том числе с привлечением других стран и ООН. На фоне этой информации наши фондовые индикаторы устремились вниз. Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил минимум с середины месяца и уходил чуть ниже 3150 пунктов, но затем стал умеренно корректироваться, неся ощутимые потери", - добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,62%), обыкновенные акции "Алросы" (+1,52%), VK (+1,3%), "Русснефти" (+1,11%), ПИКа (+1,07%). "Ценные бумаги "Сургутнефтегаза" традиционно поддерживает рост цен на нефть и укрепление доллара к рублю, способствующие увеличению выручки компании и стоимости ее валютных резервов", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Позитива" (-3,48%), "Вуш Холдинга" (-3,32%), АФК "Система" (-2,53%), префы "Транснефти" (-1,43%), обыкновенные акции "Фармсинтеза" (-1,43%). ПРОГНОЗЫ "Индексы Мосбиржи и РТС шли ниже, не получая конкретики по ходу мирных переговоров, что в ближайшие дни может способствовать развитию падения и, в частности, стремлению рублевого индикатора ближе к 3000 пунктам", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Если индекс Мосбиржи закрепится под уровнем 3150 пунктов, следующей целью нисходящего движения может выступить месячный минимум 3100 пунктов, от которого почти две недели назад произошел сильный отскок", - отметил Бабин из "БКС Мир инвестиций". Индекс завершит основную торговую сессию в диапазоне 3150-3250 пунктов, считает Чернов из Freedom Finance Global.

https://1prime.ru/20250325/aktsii-856083108.html

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рынки, россия, мосбиржа