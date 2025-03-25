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РЖД ожидают снижение погрузки в марте 2025 года

РЖД ожидают снижение погрузки в марте 2025 года - 25.03.2025, ПРАЙМ

РЖД ожидают снижение погрузки в марте 2025 года

РЖД ожидают снижение погрузки в марте 2025 года, а за первый квартал текущего года - на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T09:37+0300

2025-03-25T09:37+0300

2025-03-25T09:54+0300

бизнес

ржд

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. РЖД ожидают снижение погрузки в марте 2025 года, а за первый квартал текущего года - на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Валерий Баккал.РЖД сообщали ранее, что погрузка в январе-феврале 2025 года снизилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в феврале - на 9,3% в годовом выражении."Мы на текущий момент в абсолютном выражении грузим ниже уровня прошлого года, - заявил Баккал в ходе транспортно-логистической конференции "PRO//Движение.Южный Урал", сказал о снижении погрузки на 5,5% за предыдущий период и продолжил, - март ожидается в таком же тренде снижения погрузки".Важно отметить, продолжил он, что погрузка снижается в большей степени во внутрироссийском сообщении, в экспорте - рост на 2,9%."И этот темп продолжаем поддерживать. Поэтому, конечно, наше основное чаяние - это максимальное удовлетворение потребностей во внутрироссийском вывозе. Но и зачастую мы требуем от наших грузоотправителей, просим предъявлять груз по согласованным заявкам ГУ-12", - продолжил замглавы ЦФТО."Минус 5,5%", - ответил Баккал на вопрос о прогнозе по динамике погрузки на первый квартал.РЖД в 2025 году прогнозируют снижение погрузки в абсолютных цифрах при росте объемов перевозок высокодоходных грузов, сообщал в феврале текущего года гендиректор компании Олег Белозеров. Погрузка в 2024 году снизилась на 4,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 1 миллиард 181,4 миллиона тонн.

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бизнес, ржд