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РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на вокзалах

РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на вокзалах - 25.03.2025, ПРАЙМ

РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на вокзалах

РЖД отмечают спрос у пассажиров на капсулы для сна на вокзалах и продолжат устанавливать их, например, до конца года такие системы появятся в Новокузнецке и... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T12:09+0300

2025-03-25T12:09+0300

2025-03-25T12:09+0300

ржд

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. РЖД отмечают спрос у пассажиров на капсулы для сна на вокзалах и продолжат устанавливать их, например, до конца года такие системы появятся в Новокузнецке и Оренбурге, сообщила компания. "Пассажиры на вокзалах любят поспать. Такой вывод мы сделали, изучив спрос на капсулы для сна, которые устанавливаем на вокзалах страны", - говорится в сообщении РЖД во вторник. По данным компании, в 2024 году услугой воспользовались почти 47,5 тысячи человек, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. "Для комфорта пассажиров продолжим развивать этот сервис. Недавно новые капсулы разместили на вокзале Воронежа. А до конца года установим их ещё и на вокзальных комплексах Новокузнецка и Оренбурга", - отмечают РЖД. Капсулы для сна есть на вокзалах Москвы (Ярославском, Казанском, Восточном и Курском), а также в Адлере, Волгограде, Екатеринбурге, Барнауле, Челябинске, Красноярске, Уфе, Тюмени и Новосибирске. Каждая капсула оборудована: USB-розеткой для зарядки гаджетов, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа. Арендовать капсулу можно на один час или на несколько. В стоимость услуги включен комплект одноразового постельного белья.

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