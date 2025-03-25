https://1prime.ru/20250325/rzhd-856081884.html
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на вокзалах
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на вокзалах - 25.03.2025, ПРАЙМ
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на вокзалах
РЖД отмечают спрос у пассажиров на капсулы для сна на вокзалах и продолжат устанавливать их, например, до конца года такие системы появятся в Новокузнецке и... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T12:09+0300
2025-03-25T12:09+0300
2025-03-25T12:09+0300
ржд
москва
новокузнецк
оренбург
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_0ec5ddceb5486f58102ad0c09a2e153c.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. РЖД отмечают спрос у пассажиров на капсулы для сна на вокзалах и продолжат устанавливать их, например, до конца года такие системы появятся в Новокузнецке и Оренбурге, сообщила компания. "Пассажиры на вокзалах любят поспать. Такой вывод мы сделали, изучив спрос на капсулы для сна, которые устанавливаем на вокзалах страны", - говорится в сообщении РЖД во вторник. По данным компании, в 2024 году услугой воспользовались почти 47,5 тысячи человек, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. "Для комфорта пассажиров продолжим развивать этот сервис. Недавно новые капсулы разместили на вокзале Воронежа. А до конца года установим их ещё и на вокзальных комплексах Новокузнецка и Оренбурга", - отмечают РЖД. Капсулы для сна есть на вокзалах Москвы (Ярославском, Казанском, Восточном и Курском), а также в Адлере, Волгограде, Екатеринбурге, Барнауле, Челябинске, Красноярске, Уфе, Тюмени и Новосибирске. Каждая капсула оборудована: USB-розеткой для зарядки гаджетов, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа. Арендовать капсулу можно на один час или на несколько. В стоимость услуги включен комплект одноразового постельного белья.
https://1prime.ru/20250325/rzhd-856076848.html
москва
новокузнецк
оренбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3916f70a351cc2c75d1a999f1b23fc27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, москва, новокузнецк, оренбург, бизнес
РЖД, МОСКВА, НОВОКУЗНЕЦК, Оренбург, Бизнес
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на вокзалах
РЖД: до конца 2025 года в России появится больше капсул для сна на вокзалах
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. РЖД отмечают спрос у пассажиров на капсулы для сна на вокзалах и продолжат устанавливать их, например, до конца года такие системы появятся в Новокузнецке и Оренбурге, сообщила компания.
"Пассажиры на вокзалах любят поспать. Такой вывод мы сделали, изучив спрос на капсулы для сна, которые устанавливаем на вокзалах страны", - говорится в сообщении РЖД во вторник.
По данным компании, в 2024 году услугой воспользовались почти 47,5 тысячи человек, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее.
"Для комфорта пассажиров продолжим развивать этот сервис. Недавно новые капсулы разместили на вокзале Воронежа. А до конца года установим их ещё и на вокзальных комплексах Новокузнецка и Оренбурга", - отмечают РЖД.
Капсулы для сна есть на вокзалах Москвы (Ярославском, Казанском, Восточном и Курском), а также в Адлере, Волгограде, Екатеринбурге, Барнауле, Челябинске, Красноярске, Уфе, Тюмени и Новосибирске.
Каждая капсула оборудована: USB-розеткой для зарядки гаджетов, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа. Арендовать капсулу можно на один час или на несколько. В стоимость услуги включен комплект одноразового постельного белья.
РЖД ожидают снижение погрузки в марте 2025 года