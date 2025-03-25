https://1prime.ru/20250325/sanktsii-856046328.html

Последний аргумент Трампа: теперь все зависит от России

Последний аргумент Трампа: теперь все зависит от России - 25.03.2025, ПРАЙМ

Последний аргумент Трампа: теперь все зависит от России

Тема пересмотра или снятия санкций в отношении России в последнее время активно обсуждается и обрастает множеством слухов и предположений, которые различные... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T05:05+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Тема пересмотра или снятия санкций в отношении России в последнее время активно обсуждается и обрастает множеством слухов и предположений, которые различные аналитические структуры используют для придания веса своим прогнозам. Если отвлечься от естественного желания некоторых кругов вернуть прежние отношения, то действительно, можно отметить уверенное снижение градуса обсуждения политики санкций со стороны действующей администрации США. При этом наивно полагать, что санкционная политика может быть подвергнута тотальной ревизии в относительно короткие сроки. Во-первых, санкционное ралли набирало обороты не только при участии Вашингтона. Наиболее одиозным поведением отличались как раз представители ЕС, среди которых ведущие роли отводились Польше, скандинавским странам, а также бывшим прибалтийским республикам СССР. Во-вторых, даже появление сигналов о готовности администрации Трампа к диалогу о снятии ряда санкций не следует рассматривать, как гарантированный сценарий. В сложившейся ситуации санкционный трек будет использован американцами, как ещё один аргумент в переговорном процессе по завершению конфликта на Украине по сценарию команды Трампа. Давайте попробуем оценить, насколько вероятен демарш американцев по отношению к текущей политике санкционного давления на Россию. Здесь следует чётко понимать, что во главу угла действующая администрация будет ставить показатели эффективности и значимости тех или иных действий для экономики США. Экономическая эффективность и целесообразность – вот главные триггеры, которыми будут руководствоваться люди, которые действительно могут внести перелом в актуальную повестку антироссийских санкций со стороны США. Этот прагматичный подход уже достаточно сильно тревожит европейский политический истеблишмент, основная часть которого совершенно не приемлет использование здравого смысла или хотя бы объективных социально-экономических показателей, когда речь идёт о конфронтации с Россией. При этом весомых предпосылок для серьёзных опасений ЕС, связанных с выходом США из санкций в отношении нашей страны, в настоящий момент ничтожно мало. Однако панические настроения возникают у европолитиков даже на фоне событий, признать которые значимыми могут лишь любители теории заговоров, а в реальной практике стратегического управления они и вовсе рассматриваются, как "слабые сигналы" и не играют существенной роли в сценарном проектировании и анализе. К подобным событиям можно отнести снижение вовлечённости американской стороны в деятельность многочисленных групп по мониторингу выполнения санкционных ограничений и соблюдения комплаенса представителями бизнеса по недопущению обхода санкций со стороны России. Ряд источников, например, отмечает резкое снижение интереса со стороны американских специалистов к деятельности нескольких рабочих групп, созданных странами ЕС для предотвращения попыток обойти санкции. Особенную озабоченность вызвал фактический саботаж активности одной из групп, которая по замыслам её создателей решает задачи по блокированию поставок в Россию деталей и оборудования для производства оружия. Кроме того, американцы или вовсе не принимали участие в последних заседаниях группы по мониторингу и обеспечению соблюдения ценового лимита G7 на российскую нефть, или снижали уровень своего присутствия до совсем символического участия.Резкую критику ЕС вызвало решение Минюста США о роспуске целевой группы KleptoCapture, которая занималась поиском и конфискацией активов граждан РФ, принятое в феврале этого года. В комментариях американской стороны данное решение мотивировалось смещением приоритетов новой администрации в пользу усиления борьбы с наркокартелями и международными бандами. Согласно меморандуму, опубликованному на сайте Минюста США, сотрудники, назначенные для участия в KleptoCapture, должны вернуться на свои прежние должности, а ресурсы должны быть направлены на полную ликвидацию картелей и транснациональных преступных организаций. Абсолютно здравое решение американцев, чья экономика и население в значительной степени страдают от деятельности наркокартелей, вызвало переполох в Европе и, по мнению некоторых брюссельских аналитиков, стало ещё одним шагом на пути к капитуляции западного мира. Всерьёз рассматривать эти заявления, полагаю, надобности нет. Если же посмотреть на всю эту ситуацию со стороны команды Трампа, то становится ясно, что основными задачами на краткосрочную и среднесрочную перспективу будут: подписание договора по контролю над активами, оставшимися в распоряжении киевского режима, демонстрация хотя бы минимального прогресса переговоров между Россией и Украиной и, в случае недостижимости более-менее значимых результатов на этом треке, передача основных расходов по поддержке Киева в зону ответственности ЕС. Однако администрация Трампа неустанно повторяет тезис об усилении как санкционного режима, так и мер, направленных на недопущение обхода санкций, в случае несговорчивости российской стороны в переговорном процессе. И потому надо быть полностью готовыми для адекватной реакции. Американцы будут готовы выйти, или по крайней мере, минимизировать своё участие в санкциях тогда, когда станет понятно, что Россия не только устойчива к их наличию, но и готова предложить американской стороне решения, способные стать источником двойной выгоды для наших стран. А появление данных решений находится в прямой зависимости в том числе от возможностей экономического блока предложить концессии, от которых американцы, в силу своей прагматичности и меркантилизма не смогут отказаться. Наиболее очевидными здесь выглядят перспективы взаимодействия по энергоснабжению Европы и совместному освоению ресурсов, о чем уже было заявлено, как о перспективном развитии сотрудничества. Автор - Максим Максимов, к.э.н., доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Максим Максимов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853865393_0:1:1598:1599_100x100_80_0_0_b4416e601902669ddc1ce26c7d498419.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, сша, украина, европа, рэу им. г.в.плеханова, максим максимов, ес