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"ЕС может навредить экономике РФ без США". Так считает семейство Ротшильдов

"ЕС может навредить экономике РФ без США". Так считает семейство Ротшильдов - 25.03.2025, ПРАЙМ

"ЕС может навредить экономике РФ без США". Так считает семейство Ротшильдов

Даже если Соединенные Штаты отменят санкции в отношении России, Евросоюз найдет "козыри" против российской экономики, утверждается в публикации журнала The... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T16:21+0300

2025-03-25T16:21+0300

2025-03-25T16:22+0300

экономика

европа

санкции против рф

сша

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Даже если Соединенные Штаты отменят санкции в отношении России, Евросоюз найдет "козыри" против российской экономики, утверждается в публикации журнала The Economist, патронируемом известным семейством Ротшильдов. В статье напоминается недавнее заявление спецпосланника президента США по Украине Стива Уиткоффа о возможной отмене американских санкции в отношении России еще до полноценного урегулирования украинского конфликта. В этой связи авторы статьи отмечают, что Европа, скорее всего, не последует примеру Соединенных Штатов, оставив свои тысячи антироссийских ограничений в силе, и более того, может ввести новые.При этом авторы считают, что отмена американских санкций вряд ли окажет существенное влияние на российскую экономику, ведь объем взаимной торговли между странами и до начала СВО составлял всего $ 35 млрд, а значит, и эффект от отмены ограничений "будет столь же скромным".Другое дело - Европа, чей торговый оборот с Россией в 2021 году достиг $305 млрд. Следовательно, "без поддержки Европы торговля, доступ к платежным системам и иностранные инвестиции России останутся сильно ограниченными", – говорится в статье.Без американских санкций проблем у российской экономики, конечно, поубавится, признает The Economist, но они точно не исчезнут и даже могут усугубиться. Ведь львиная доля замороженных активов ЦБ РФ находится в Европе, как и система SWIFT, от которой отрезаны российские банки, которым, кроме прочего, еще и будет сложно получать доллары, если банки США не решатся проводить платежи из-за ограничений ЕС.Предсказываются России сложности и в деле привлечения инвестиций. Ведь "большинство иностранцев, вероятно, будут по-прежнему опасаться инвестировать в Россию", уверяют авторы, никак не обосновывая свои тезисы, но зато отмечая, что у многих западных сырьевых трейдеров "текут слюнки" при мысли о российских нефтегазовых проектах.Что же, страны Европы могут попытаться саботировать разрядку, говорится в статье. Словно в пику алчным сырьевым трейдерам, авторы предлагают европейским регуляторам заявить иностранным банкам, что при установлении факта, что какой-то из их переводов, связанных с РФ, затрагивает операции ЕС, участников привлекут к уголовной ответственности."К тому же многие неевропейские транзакции проходят через Дублин, Франкфурт или Лондон", - подмечают авторы.Описывается и еще один антироссийский прием: "Ядерным вариантом может стать предложение, чтобы покупатели российской нефти из третьих стран и те, кто эти транзакции обслуживает, потеряли доступ к европейским финансовым услугам и общему рынку". То есть речь идет о введении уже европейских вторичных санкций.Заканчивается же статья грозным предупреждением: "Для России Европа всегда имела большее значение, чем Америка. На языке Трампа это означает, что у Европы есть достойные карты. Если ее игнорировать и угрожать, она может поддаться искушению использовать их". В этой связи следует отметить, что, несмотря на многочисленные западные санкции - и американские, и европейские, экономика России вполне успешно развивается и, по мнению аналитиков, имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития, тогда как экономики целого ряда стран Европы пребывают в депрессии, и перспектив их скорого оздоровления сегодня не просматривается .

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европа, санкции против рф, сша