https://1prime.ru/20250325/sanktsii-856096075.html
Разведка США объяснила, за счет чего Россия успешно преодолевает санкции
Разведка США объяснила, за счет чего Россия успешно преодолевает санкции - 25.03.2025, ПРАЙМ
Разведка США объяснила, за счет чего Россия успешно преодолевает санкции
Антироссийские санкции Запада привели к инвестициям РФ в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, преодолеть которые удается | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T18:26+0300
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада привели к инвестициям РФ в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, преодолеть которые удается из-за низкого долга и инвестиций, говорится в докладе разведки США. "Усилия Запада по изоляции и санкциям против РФ ускорили ее инвестиции в альтернативные партнерства, как и использование различных инструментов госуправления для противодействия США при поддержки со стороны Китая", - говорится в опубликованном докладе. Отношения с КНР помогли Москве обойти санкции и экспортный контроль, сохранить позиции на рынке энергоносителей и "создать глобальный противовес США", говорится в документе. Россия якобы использует БРИКС для проведения политики дедоларизации, утверждает разведка США. "Россия показала, что может преодолеть существенные экономические проблемы", - говорится в докладе разведки, которая указывает, что такое стало возможным из-за "использования импортозамещения и поддержания низкого уровня госдолга, а также благодаря инвестициям в ВПК".
https://1prime.ru/20250324/kitay-856060354.html
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россия, сша
Разведка США объяснила, за счет чего Россия успешно преодолевает санкции
Разведка США: РФ преодолевает санкции благодаря низкому госдолгу и инвестициям
ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада привели к инвестициям РФ в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, преодолеть которые удается из-за низкого долга и инвестиций, говорится в докладе разведки США.
"Усилия Запада по изоляции и санкциям против РФ ускорили ее инвестиции в альтернативные партнерства, как и использование различных инструментов госуправления для противодействия США при поддержки со стороны Китая", - говорится в опубликованном докладе.
Отношения с КНР помогли Москве обойти санкции и экспортный контроль, сохранить позиции на рынке энергоносителей и "создать глобальный противовес США", говорится в документе. Россия якобы использует БРИКС для проведения политики дедоларизации, утверждает разведка США.
В Китае обнародовали правила применения закона о противодействии санкциям
"Россия показала, что может преодолеть существенные экономические проблемы", - говорится в докладе разведки, которая указывает, что такое стало возможным из-за "использования импортозамещения и поддержания низкого уровня госдолга, а также благодаря инвестициям в ВПК".