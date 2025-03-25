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Разведка США объяснила, за счет чего Россия успешно преодолевает санкции - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Разведка США объяснила, за счет чего Россия успешно преодолевает санкции
Разведка США объяснила, за счет чего Россия успешно преодолевает санкции - 25.03.2025, ПРАЙМ
Разведка США объяснила, за счет чего Россия успешно преодолевает санкции
Антироссийские санкции Запада привели к инвестициям РФ в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, преодолеть которые удается | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T18:26+0300
2025-03-25T18:26+0300
экономика
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада привели к инвестициям РФ в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, преодолеть которые удается из-за низкого долга и инвестиций, говорится в докладе разведки США. "Усилия Запада по изоляции и санкциям против РФ ускорили ее инвестиции в альтернативные партнерства, как и использование различных инструментов госуправления для противодействия США при поддержки со стороны Китая", - говорится в опубликованном докладе. Отношения с КНР помогли Москве обойти санкции и экспортный контроль, сохранить позиции на рынке энергоносителей и "создать глобальный противовес США", говорится в документе. Россия якобы использует БРИКС для проведения политики дедоларизации, утверждает разведка США. "Россия показала, что может преодолеть существенные экономические проблемы", - говорится в докладе разведки, которая указывает, что такое стало возможным из-за "использования импортозамещения и поддержания низкого уровня госдолга, а также благодаря инвестициям в ВПК".
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россия, сша
Экономика, РОССИЯ, США
18:26 25.03.2025
 
Разведка США объяснила, за счет чего Россия успешно преодолевает санкции

Разведка США: РФ преодолевает санкции благодаря низкому госдолгу и инвестициям

© fotolia.com / venimoБюджет
Бюджет - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© fotolia.com / venimo
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада привели к инвестициям РФ в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, преодолеть которые удается из-за низкого долга и инвестиций, говорится в докладе разведки США.
"Усилия Запада по изоляции и санкциям против РФ ускорили ее инвестиции в альтернативные партнерства, как и использование различных инструментов госуправления для противодействия США при поддержки со стороны Китая", - говорится в опубликованном докладе.
Отношения с КНР помогли Москве обойти санкции и экспортный контроль, сохранить позиции на рынке энергоносителей и "создать глобальный противовес США", говорится в документе. Россия якобы использует БРИКС для проведения политики дедоларизации, утверждает разведка США.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
В Китае обнародовали правила применения закона о противодействии санкциям
Вчера, 16:51
"Россия показала, что может преодолеть существенные экономические проблемы", - говорится в докладе разведки, которая указывает, что такое стало возможным из-за "использования импортозамещения и поддержания низкого уровня госдолга, а также благодаря инвестициям в ВПК".
 
ЭкономикаРОССИЯСША
 
 
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