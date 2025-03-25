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Разведка США считает сближение Китая, России и КНДР необратимым - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Разведка США считает сближение Китая, России и КНДР необратимым
Разведка США считает сближение Китая, России и КНДР необратимым - 25.03.2025, ПРАЙМ
Разведка США считает сближение Китая, России и КНДР необратимым
Разведывательное сообщество США считает, что углубление связей между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей сохранится, даже если боевые действия на Украине... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:37+0300
2025-03-25T17:37+0300
политика
китай
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Разведывательное сообщество США считает, что углубление связей между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей сохранится, даже если боевые действия на Украине завершатся, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американского разведывательного сообщества о глобальных угрозах. "С 2022 года Китай, Россия, Иран и Северная Корея сблизились. Исключение ускоряющего фактора в виде конфликта на Украине вряд ли вернёт эти двусторонние отношения к довоенному уровню 2021 года", – говорится в документе. В докладе подчёркивается, что текущее сближение создаёт пространство для новых стратегических приоритетов и вызовов, способных укрепить или трансформировать существующий уровень сотрудничества между этими странами.
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китай, сша, россия
Политика, КИТАЙ, США, РОССИЯ
17:37 25.03.2025
 
Разведка США считает сближение Китая, России и КНДР необратимым

Разведывательное сообщество США считает сближение КНР, России и КНДР необратимым

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Разведывательное сообщество США считает, что углубление связей между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей сохранится, даже если боевые действия на Украине завершатся, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американского разведывательного сообщества о глобальных угрозах.
"С 2022 года Китай, Россия, Иран и Северная Корея сблизились. Исключение ускоряющего фактора в виде конфликта на Украине вряд ли вернёт эти двусторонние отношения к довоенному уровню 2021 года", – говорится в документе.
В докладе подчёркивается, что текущее сближение создаёт пространство для новых стратегических приоритетов и вызовов, способных укрепить или трансформировать существующий уровень сотрудничества между этими странами.
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