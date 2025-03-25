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Разведка США считает сближение Китая, России и КНДР необратимым

Разведка США считает сближение Китая, России и КНДР необратимым - 25.03.2025, ПРАЙМ

Разведка США считает сближение Китая, России и КНДР необратимым

Разведывательное сообщество США считает, что углубление связей между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей сохранится, даже если боевые действия на Украине... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T17:37+0300

2025-03-25T17:37+0300

2025-03-25T17:37+0300

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ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Разведывательное сообщество США считает, что углубление связей между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей сохранится, даже если боевые действия на Украине завершатся, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американского разведывательного сообщества о глобальных угрозах. "С 2022 года Китай, Россия, Иран и Северная Корея сблизились. Исключение ускоряющего фактора в виде конфликта на Украине вряд ли вернёт эти двусторонние отношения к довоенному уровню 2021 года", – говорится в документе. В докладе подчёркивается, что текущее сближение создаёт пространство для новых стратегических приоритетов и вызовов, способных укрепить или трансформировать существующий уровень сотрудничества между этими странами.

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китай

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китай, сша, россия