https://1prime.ru/20250325/shell-856086323.html
Shell может закрыть несколько химических предприятий в Европе
Shell может закрыть несколько химических предприятий в Европе - 25.03.2025, ПРАЙМ
Shell может закрыть несколько химических предприятий в Европе
Британо-нидерландская нефтегазовая Shell рассматривает возможность закрытия ряда химических предприятий в Европе, а также изучает партнерство с США по... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T14:15+0300
2025-03-25T14:15+0300
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ГААГА, 25 мар - ПРАЙМ. Британо-нидерландская нефтегазовая Shell рассматривает возможность закрытия ряда химических предприятий в Европе, а также изучает партнерство с США по химическим проектам, сообщила компания. "Чтобы обеспечить большую ценность при меньших выбросах, Shell планирует извлечь большую выгоду из своего обширного портфеля активов в области химии, изучая стратегические и партнерские возможности в США, а также осуществляя как масштабные, так и выборочные закрытия в Европе, что позволит бизнесу процветать, одновременно повышая прибыль и сокращая задействованный капитал к 2030 году", - говорится в пресс-релизе Shell. Представитель компании в свою очередь указал на "очень сложные рыночные условия" в Европе с высокими затратами на электроэнергию."Мы пытаемся улучшить эффективные подразделения, но также может случиться, что менее эффективные придется закрыть", - цитирует представителя Shell нидерландская телерадиокомпания NOS. О будущем подразделений Shell в Нидерландах представитель нефтегазового гиганта распространяться не стал."Пока рано говорить об этом, но очевидно, что нужно что-то делать", - отметил он. Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. В 2021 году компания перенесла свою штаб-квартиру из Гааги в Лондон.
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мировая экономика, европа, нидерланды, сша, shell
Мировая экономика, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, США, Shell
Shell может закрыть несколько химических предприятий в Европе
Нефтегазовая компания Shell рассматривает возможность закрытия ряда химических предприятий
ГААГА, 25 мар - ПРАЙМ. Британо-нидерландская нефтегазовая Shell рассматривает возможность закрытия ряда химических предприятий в Европе, а также изучает партнерство с США по химическим проектам, сообщила компания.
"Чтобы обеспечить большую ценность при меньших выбросах, Shell планирует извлечь большую выгоду из своего обширного портфеля активов в области химии, изучая стратегические и партнерские возможности в США, а также осуществляя как масштабные, так и выборочные закрытия в Европе, что позволит бизнесу процветать, одновременно повышая прибыль и сокращая задействованный капитал к 2030 году", - говорится в пресс-релизе Shell.
Представитель компании в свою очередь указал на "очень сложные рыночные условия" в Европе с высокими затратами на электроэнергию.
"Мы пытаемся улучшить эффективные подразделения, но также может случиться, что менее эффективные придется закрыть", - цитирует представителя Shell нидерландская телерадиокомпания NOS.
О будущем подразделений Shell в Нидерландах представитель нефтегазового гиганта распространяться не стал.
"Пока рано говорить об этом, но очевидно, что нужно что-то делать", - отметил он.
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. В 2021 году компания перенесла свою штаб-квартиру из Гааги в Лондон.
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