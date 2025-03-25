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Россия в 2024 году нарастила экспорт шоколада на 8%
Россия в 2024 году нарастила экспорт шоколада на 8% - 25.03.2025, ПРАЙМ
Россия в 2024 году нарастила экспорт шоколада на 8%
Россия в 2024 году увеличила поставки шоколада за рубеж на 8% в стоимостном выражении - до 850 миллионов долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе... | 25.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россия в 2024 году увеличила поставки шоколада за рубеж на 8% в стоимостном выражении - до 850 миллионов долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По предварительным оценкам, в 2024 году Россия поставила на внешние рынки шоколадных кондитерских изделий почти на 850 миллионов долларов - это на 8% больше, чем в 2023 году. Показатель стал вторым по объему за всю историю после рекордного 2021 года (872 миллиона долларов)", - говорится в сообщении. Отмечается, что продукция российских кондитеров в прошлом году поставлялась в 90 стран, включая ключевые рынки: Казахстан и Белоруссия остались крупнейшими покупателями, обеспечив около 40% экспортной выручки в сегменте. Поставки в эти страны выросли на 3,4% и 9,5% соответственно. Китай вернулся в топ-3: по данным ГТУ КНР, Россия заняла первое место по поставкам шоколада в физическом выражении и четвертое - в стоимостном, добавляется в сообщении. Согласно прогнозам "Агроэкспорта", при сохранении положительной динамики и развитии отрасли, к 2030 году экспорт шоколадной продукции может превысить 1,6 миллиарда долларов, отмечается в сообщении.
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россия, китай, агроэкспорт, бизнес, шоколад, экспорт
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Агроэкспорт, Бизнес, шоколад, экспорт
Россия в 2024 году нарастила экспорт шоколада на 8%
"Агроэкспорт": Россия увеличила экспорт шоколада до 850 миллионов долларов
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россия в 2024 году увеличила поставки шоколада за рубеж на 8% в стоимостном выражении - до 850 миллионов долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"По предварительным оценкам, в 2024 году Россия поставила на внешние рынки шоколадных кондитерских изделий почти на 850 миллионов долларов - это на 8% больше, чем в 2023 году. Показатель стал вторым по объему за всю историю после рекордного 2021 года (872 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продукция российских кондитеров в прошлом году поставлялась в 90 стран, включая ключевые рынки: Казахстан и Белоруссия остались крупнейшими покупателями, обеспечив около 40% экспортной выручки в сегменте. Поставки в эти страны выросли на 3,4% и 9,5% соответственно.
Китай вернулся в топ-3: по данным ГТУ КНР, Россия заняла первое место по поставкам шоколада в физическом выражении и четвертое - в стоимостном, добавляется в сообщении.
Согласно прогнозам "Агроэкспорта", при сохранении положительной динамики и развитии отрасли, к 2030 году экспорт шоколадной продукции может превысить 1,6 миллиарда долларов, отмечается в сообщении.
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