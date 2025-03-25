https://1prime.ru/20250325/sholts-856099102.html
Шольцу вручили увольнительную грамоту
Шольцу вручили увольнительную грамоту - 25.03.2025, ПРАЙМ
Шольцу вручили увольнительную грамоту
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и членам федерального правительства увольнительные грамоты в связи с прекращением их... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T20:54+0300
2025-03-25T20:54+0300
2025-03-25T20:54+0300
политика
германия
олаф шольц
правительство
увольнение
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БЕРЛИН, 25 мар - ПРАЙМ. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и членам федерального правительства увольнительные грамоты в связи с прекращением их полномочий, следует из трансляции церемонии на канале президента в YouTube. Штайнмайер отметил, что в ходе правления уходящего кабмина мир сильно изменился, а Германии пришлось преодолевать ряд кризисов, среди которых он упомянул и начало конфликта на Украине. Также он раскритиковал новую администрацию президента США, обвинив их в попытке подрыва либеральной демократии. Президент поблагодарил министров и канцлера за проделанную работу, однако, в то же время, напомнил о распаде кабмина с момента ухода из него представителей свободных демократов (СвДП), после чего вручил им грамоты. Дата формального ухода старого кабмина ФРГ приурочена к первому учредительному заседанию немецкого парламента (бундестага), состоявшемуся спустя месяц и два дня после проведения досрочных выборов - это самый поздний возможный срок, предусмотренный основным законом Германии. Даже после окончания срока полномочий Шольц и старый состав кабинета министров продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства. Ранее Штайнмайер формально попросил Шольца продолжать исполнять обязанности главы правительства до назначения его преемника. В настоящее время блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Ранее глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выражал намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году в стране будут отмечать 20 апреля. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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германия, олаф шольц, правительство, увольнение
Политика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, правительство, увольнение
Шольцу вручили увольнительную грамоту
Шольцу и старому правительству Германии вручили увольнительные грамоты
БЕРЛИН, 25 мар - ПРАЙМ. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и членам федерального правительства увольнительные грамоты в связи с прекращением их полномочий, следует из трансляции церемонии на канале президента в YouTube.
Штайнмайер отметил, что в ходе правления уходящего кабмина мир сильно изменился, а Германии пришлось преодолевать ряд кризисов, среди которых он упомянул и начало конфликта на Украине. Также он раскритиковал новую администрацию президента США, обвинив их в попытке подрыва либеральной демократии. Президент поблагодарил министров и канцлера за проделанную работу, однако, в то же время, напомнил о распаде кабмина с момента ухода из него представителей свободных демократов (СвДП), после чего вручил им грамоты.
Дата формального ухода старого кабмина ФРГ приурочена к первому учредительному заседанию немецкого парламента (бундестага), состоявшемуся спустя месяц и два дня после проведения досрочных выборов - это самый поздний возможный срок, предусмотренный основным законом Германии.
Даже после окончания срока полномочий Шольц и старый состав кабинета министров продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства. Ранее Штайнмайер формально попросил Шольца продолжать исполнять обязанности главы правительства до назначения его преемника.
Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг
В настоящее время блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Ранее глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выражал намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году в стране будут отмечать 20 апреля.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.