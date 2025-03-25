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Шольцу вручили увольнительную грамоту

Шольцу вручили увольнительную грамоту - 25.03.2025, ПРАЙМ

Шольцу вручили увольнительную грамоту

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и членам федерального правительства увольнительные грамоты в связи с прекращением их... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T20:54+0300

2025-03-25T20:54+0300

2025-03-25T20:54+0300

политика

германия

олаф шольц

правительство

увольнение

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БЕРЛИН, 25 мар - ПРАЙМ. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и членам федерального правительства увольнительные грамоты в связи с прекращением их полномочий, следует из трансляции церемонии на канале президента в YouTube. Штайнмайер отметил, что в ходе правления уходящего кабмина мир сильно изменился, а Германии пришлось преодолевать ряд кризисов, среди которых он упомянул и начало конфликта на Украине. Также он раскритиковал новую администрацию президента США, обвинив их в попытке подрыва либеральной демократии. Президент поблагодарил министров и канцлера за проделанную работу, однако, в то же время, напомнил о распаде кабмина с момента ухода из него представителей свободных демократов (СвДП), после чего вручил им грамоты. Дата формального ухода старого кабмина ФРГ приурочена к первому учредительному заседанию немецкого парламента (бундестага), состоявшемуся спустя месяц и два дня после проведения досрочных выборов - это самый поздний возможный срок, предусмотренный основным законом Германии. Даже после окончания срока полномочий Шольц и старый состав кабинета министров продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства. Ранее Штайнмайер формально попросил Шольца продолжать исполнять обязанности главы правительства до назначения его преемника. В настоящее время блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Ранее глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выражал намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году в стране будут отмечать 20 апреля. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

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германия, олаф шольц, правительство, увольнение