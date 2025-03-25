Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Арбитраж поддержал штраф ФАС в отношении МФО "Гостевой займ" - 25.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250325/shtraf-856078722.html
Арбитраж поддержал штраф ФАС в отношении МФО "Гостевой займ"
Арбитраж поддержал штраф ФАС в отношении МФО "Гостевой займ" - 25.03.2025, ПРАЙМ
Арбитраж поддержал штраф ФАС в отношении МФО "Гостевой займ"
Арбитражный суд Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, оштрафовавшую микрофинансовую организацию (МФО) "Гостевой займ" из-за передачи | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T10:33+0300
2025-03-25T10:33+0300
финансы
фас рф
штраф
банки
арбитражный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/76690/70/766907053_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_f3993f1971b3aed8961170e6004bf51b.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, оштрафовавшую микрофинансовую организацию (МФО) "Гостевой займ" из-за передачи товарного знака, сообщило ведомство. Ранее, в феврале прошлого года, служба признала компанию нарушившей Закон о защите конкуренции. "Арбитраж поддержал штраф ФАС в отношении микрофинансовой организации "Гостевой займ", - говорится в сообщении. Ранее на эту компанию поступила жалоба от ООО "МКК "Инвест-ЭН". В 2021 году ООО МКК "Гостевой займ" зарегистрировал и передал организации из одной группы лиц товарный знак "Займоград", который ранее начал использовать его конкурент. По мнению ведомства, регистрация и использование товарного знака, схожего до степени смешения с коммерческим обозначением другой компании, может повлиять на выбор потребителя и сформировать у него ошибочное мнение о поставщике финансовых услуг. "ФАС России признала действия ООО МКК "Гостевой займ" нарушением антимонопольного законодательства и назначила организации штраф в соответствии с КоАП РФ. Микрофинансовая организация попыталась обжаловать позицию службы, однако Суд по интеллектуальным правам поддержал решение ведомства, а Арбитражный суд города Москвы - назначенный штраф", - заключает ФАС.
https://1prime.ru/20250322/provayder-856015964.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76690/70/766907053_112:0:1389:958_1920x0_80_0_0_156192361bfa743ef6f9a9451cda7409.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, фас рф, штраф, банки, арбитражный суд
Финансы, ФАС РФ, штраф, Банки, арбитражный суд
10:33 25.03.2025
 
Арбитраж поддержал штраф ФАС в отношении МФО "Гостевой займ"

Арбитражный суд Москвы поддержал штраф ФАС из-за товарного знака "Гостевого займа"

© fotolia.com / Africa Studio#Суд
#Суд - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© fotolia.com / Africa Studio
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, оштрафовавшую микрофинансовую организацию (МФО) "Гостевой займ" из-за передачи товарного знака, сообщило ведомство.
Ранее, в феврале прошлого года, служба признала компанию нарушившей Закон о защите конкуренции.
"Арбитраж поддержал штраф ФАС в отношении микрофинансовой организации "Гостевой займ", - говорится в сообщении.
Ранее на эту компанию поступила жалоба от ООО "МКК "Инвест-ЭН". В 2021 году ООО МКК "Гостевой займ" зарегистрировал и передал организации из одной группы лиц товарный знак "Займоград", который ранее начал использовать его конкурент. По мнению ведомства, регистрация и использование товарного знака, схожего до степени смешения с коммерческим обозначением другой компании, может повлиять на выбор потребителя и сформировать у него ошибочное мнение о поставщике финансовых услуг.
"ФАС России признала действия ООО МКК "Гостевой займ" нарушением антимонопольного законодательства и назначила организации штраф в соответствии с КоАП РФ. Микрофинансовая организация попыталась обжаловать позицию службы, однако Суд по интеллектуальным правам поддержал решение ведомства, а Арбитражный суд города Москвы - назначенный штраф", - заключает ФАС.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
ФАС попросили проверить исполнение закона против монополии провайдеров
22 марта, 17:00
 
ФинансыФАС РФштрафБанкиарбитражный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала