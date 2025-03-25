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Арбитраж поддержал штраф ФАС в отношении МФО "Гостевой займ"

Арбитраж поддержал штраф ФАС в отношении МФО "Гостевой займ" - 25.03.2025, ПРАЙМ

Арбитраж поддержал штраф ФАС в отношении МФО "Гостевой займ"

Арбитражный суд Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, оштрафовавшую микрофинансовую организацию (МФО) "Гостевой займ" из-за передачи | 25.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, оштрафовавшую микрофинансовую организацию (МФО) "Гостевой займ" из-за передачи товарного знака, сообщило ведомство. Ранее, в феврале прошлого года, служба признала компанию нарушившей Закон о защите конкуренции. "Арбитраж поддержал штраф ФАС в отношении микрофинансовой организации "Гостевой займ", - говорится в сообщении. Ранее на эту компанию поступила жалоба от ООО "МКК "Инвест-ЭН". В 2021 году ООО МКК "Гостевой займ" зарегистрировал и передал организации из одной группы лиц товарный знак "Займоград", который ранее начал использовать его конкурент. По мнению ведомства, регистрация и использование товарного знака, схожего до степени смешения с коммерческим обозначением другой компании, может повлиять на выбор потребителя и сформировать у него ошибочное мнение о поставщике финансовых услуг. "ФАС России признала действия ООО МКК "Гостевой займ" нарушением антимонопольного законодательства и назначила организации штраф в соответствии с КоАП РФ. Микрофинансовая организация попыталась обжаловать позицию службы, однако Суд по интеллектуальным правам поддержал решение ведомства, а Арбитражный суд города Москвы - назначенный штраф", - заключает ФАС.

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