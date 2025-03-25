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СМИ: руководство ВЭФ в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками - 25.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: руководство ВЭФ в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками
СМИ: руководство ВЭФ в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками - 25.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: руководство ВЭФ в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками
Руководство Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками после скандала с обвинениями руководства организации в... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T01:24+0300
2025-03-25T01:24+0300
экономика
мировая экономика
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Руководство Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками после скандала с обвинениями руководства организации в дискриминации и домогательствах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. В июне 2024 года газета сообщала, что сотрудники ВЭФ в Давосе обвинили его основателя Клауса Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих. "Всемирный экономический форум проходит через перестановку в рядах руководства после расследования комитета в отношении трудовой культуры организатора конференций в Давосе", - пишет издание. По данным источников, ВЭФ покидают работавшие там дети Шваба, а ведущие руководители организации раздумывают перейти на другие должности или уйти из ВЭФ насовсем. Один из руководителей заявил, что покидает организацию для того, чтобы начать собственный бизнес. Согласно комментарию представителя ВЭФ, организация занимается "пересмотром и переоценкой" полномочий и обязанностей руководящего состава. Представитель отметил, что эти изменения - часть мер по улучшению трудовой культуры ВЭФ. В мае 2024 года портал Semafor сообщал, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
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мировая экономика, москва, вэф
Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, ВЭФ
01:24 25.03.2025
 
СМИ: руководство ВЭФ в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками

WSJ: руководство ВЭФ в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Руководство Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками после скандала с обвинениями руководства организации в дискриминации и домогательствах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
В июне 2024 года газета сообщала, что сотрудники ВЭФ в Давосе обвинили его основателя Клауса Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих.
"Всемирный экономический форум проходит через перестановку в рядах руководства после расследования комитета в отношении трудовой культуры организатора конференций в Давосе", - пишет издание.
По данным источников, ВЭФ покидают работавшие там дети Шваба, а ведущие руководители организации раздумывают перейти на другие должности или уйти из ВЭФ насовсем. Один из руководителей заявил, что покидает организацию для того, чтобы начать собственный бизнес.
Согласно комментарию представителя ВЭФ, организация занимается "пересмотром и переоценкой" полномочий и обязанностей руководящего состава. Представитель отметил, что эти изменения - часть мер по улучшению трудовой культуры ВЭФ.
В мае 2024 года портал Semafor сообщал, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
 
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