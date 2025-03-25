Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп призвал DOGE продолжать меры по сокращению госрасходов, сообщили СМИ - 25.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250325/ssha-856090311.html
Трамп призвал DOGE продолжать меры по сокращению госрасходов, сообщили СМИ
Трамп призвал DOGE продолжать меры по сокращению госрасходов, сообщили СМИ - 25.03.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал DOGE продолжать меры по сокращению госрасходов, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) должен продолжить реализовывать меры по сокращению... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T15:47+0300
2025-03-25T15:47+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
nbc
doge
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483914_0:21:937:548_1920x0_80_0_0_31df20bab61b71df54602448d2c55be9.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) должен продолжить реализовывать меры по сокращению государственных расходов, несмотря на их возможную непопулярность, сообщает телеканал NBC. Как передает телеканал, президент Трамп в понедельник собрал членов своего кабинета. Насколько известно, это уже третья встреча. На ней присутствовал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, который также является главой департамента эффективности государственного управления. Американский лидер похвалил департамент за меры по сокращению расходов и заявил присутствующим, что сокращения должны происходить вне зависимости от политических последствий. "Я понятия не имею, как это будет воспринято общественностью…, но это необходимо делать", - приводит телеканал слова Трампа. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в феврале заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://1prime.ru/20250325/tramp-856088282.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483914_1:0:936:701_1920x0_80_0_0_8ad867f4c506323341b7a1c4416f7b9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, nbc, doge
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, NBC, DOGE
15:47 25.03.2025
 
Трамп призвал DOGE продолжать меры по сокращению госрасходов, сообщили СМИ

NBC: DOGE продолжит меры по сокращению госрасходов, несмотря на их непопулярность

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) должен продолжить реализовывать меры по сокращению государственных расходов, несмотря на их возможную непопулярность, сообщает телеканал NBC.
Как передает телеканал, президент Трамп в понедельник собрал членов своего кабинета. Насколько известно, это уже третья встреча. На ней присутствовал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, который также является главой департамента эффективности государственного управления. Американский лидер похвалил департамент за меры по сокращению расходов и заявил присутствующим, что сокращения должны происходить вне зависимости от политических последствий.
"Я понятия не имею, как это будет воспринято общественностью…, но это необходимо делать", - приводит телеканал слова Трампа.
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в феврале заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Трамп изучит двухэтапный подход к введению новых импортных пошлин, пишет FT
15:01
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампNBCDOGE
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала