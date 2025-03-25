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Трамп призвал DOGE продолжать меры по сокращению госрасходов, сообщили СМИ
Трамп призвал DOGE продолжать меры по сокращению госрасходов, сообщили СМИ - 25.03.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал DOGE продолжать меры по сокращению госрасходов, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) должен продолжить реализовывать меры по сокращению... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T15:47+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) должен продолжить реализовывать меры по сокращению государственных расходов, несмотря на их возможную непопулярность, сообщает телеканал NBC. Как передает телеканал, президент Трамп в понедельник собрал членов своего кабинета. Насколько известно, это уже третья встреча. На ней присутствовал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, который также является главой департамента эффективности государственного управления. Американский лидер похвалил департамент за меры по сокращению расходов и заявил присутствующим, что сокращения должны происходить вне зависимости от политических последствий. "Я понятия не имею, как это будет воспринято общественностью…, но это необходимо делать", - приводит телеканал слова Трампа. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в феврале заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, nbc, doge
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, NBC, DOGE
Трамп призвал DOGE продолжать меры по сокращению госрасходов, сообщили СМИ
NBC: DOGE продолжит меры по сокращению госрасходов, несмотря на их непопулярность
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) должен продолжить реализовывать меры по сокращению государственных расходов, несмотря на их возможную непопулярность, сообщает телеканал NBC.
Как передает телеканал, президент Трамп в понедельник собрал членов своего кабинета. Насколько известно, это уже третья встреча. На ней присутствовал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, который также является главой департамента эффективности государственного управления. Американский лидер похвалил департамент за меры по сокращению расходов и заявил присутствующим, что сокращения должны происходить вне зависимости от политических последствий.
"Я понятия не имею, как это будет воспринято общественностью…, но это необходимо делать", - приводит телеканал слова Трампа.
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в феврале заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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