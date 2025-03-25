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Мировая выплавка стали в феврале по данным WSA снизилась на 3,4%

Мировая выплавка стали в феврале по данным WSA снизилась на 3,4% - 25.03.2025, ПРАЙМ

Мировая выплавка стали в феврале по данным WSA снизилась на 3,4%

Мировая выплавка стали в феврале сократилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 144,7 миллиона тонн, следует из данных World Steel... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T15:06+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в феврале сократилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 144,7 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). "Мировое производство стали в 69 странах, отчитывающихся перед WSA, в феврале 2025 года составило 144,7 миллиона тонн, что на 3,4% меньше, чем в феврале 2024 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. В частности, выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ за отчетный месяц сократилась на 1,9% - до 6,7 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она сократилась на 3,4%, до 5,8 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 10,1 миллиона тонн стали, на 7,1% меньше, чем год назад; Африки - 1,9 миллиона тонн (рост на 7,6%). Ближний Восток сократил этот показатель на 11,5%, до 3,7 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке уменьшилась на 6,3%, до 8,2 миллиона тонн, в США - упала на 7%, до 6 миллионов. Государства Азии и Океании произвели в феврале 107,3 миллиона тонн стали (снижение на 2,6%). В том числе в Китае выплавка сократилась на 3,3%, до 78,9 миллиона тонн, в Индии она показала рост на 6,3% - до 12,7 миллиона. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире составила 1,839 миллиарда тонн, что соответствует снижению на 0,9% по отношению к 2023 году. Выпуск стали в России составил 70,7 миллиона тонн, сократившись на 7%.

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