Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Протестующие пытаются блокировать мост в Стамбуле - 25.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250325/stambul-856070384.html
Протестующие пытаются блокировать мост в Стамбуле
Протестующие пытаются блокировать мост в Стамбуле - 25.03.2025, ПРАЙМ
Протестующие пытаются блокировать мост в Стамбуле
Группа протестующих в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу пытается в понедельник... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T00:02+0300
2025-03-25T00:02+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
стамбул
турция
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856070384.jpg?1742850155
СТАМБУЛ, 24 мар - ПРАЙМ. Группа протестующих в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу пытается в понедельник блокировать один из ключевых мостов Стамбула - Галатский, остановлено движение автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула продолжаются с 19 марта на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах. Полиция задержала с тех пор более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций, ранены 123 полицейских, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Разводной 490-метровый мост, связывающий исторический полуостров Султанахмет с районом Каракёй, был построен над заливом Золотой Рог в 1994 году. Мост популярен и среди туристов. Группа протестующих, среди которых немало студентов, решила не идти на основной митинг на площади Сарачхане, где усилено присутствие полиции, вместо этого она попыталась заблокировать мост, выкрикивая антиправительственные лозунги. К 21.30 (время совпадает с мск) полиция выставила кордон с обеих сторон моста, не пропуская протестующих к центральной части сооружения. Прессу также не пропускают, а "иностранные туристы" могут проходить беспрепятственно. Движение трамваев по мосту не нарушено. Обстановка в целом спокойная, передает корреспондент агентства. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.
стамбул
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, стамбул, турция, мвд
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, Стамбул, ТУРЦИЯ, МВД
00:02 25.03.2025
 
Протестующие пытаются блокировать мост в Стамбуле

Протестующие в поддержку арестованного мэра Стамбула пытаются блокировать мост

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 24 мар - ПРАЙМ. Группа протестующих в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу пытается в понедельник блокировать один из ключевых мостов Стамбула - Галатский, остановлено движение автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула продолжаются с 19 марта на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах. Полиция задержала с тех пор более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций, ранены 123 полицейских, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Разводной 490-метровый мост, связывающий исторический полуостров Султанахмет с районом Каракёй, был построен над заливом Золотой Рог в 1994 году. Мост популярен и среди туристов.
Группа протестующих, среди которых немало студентов, решила не идти на основной митинг на площади Сарачхане, где усилено присутствие полиции, вместо этого она попыталась заблокировать мост, выкрикивая антиправительственные лозунги.
К 21.30 (время совпадает с мск) полиция выставила кордон с обеих сторон моста, не пропуская протестующих к центральной части сооружения. Прессу также не пропускают, а "иностранные туристы" могут проходить беспрепятственно. Движение трамваев по мосту не нарушено. Обстановка в целом спокойная, передает корреспондент агентства.
Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек.
Генпрокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.
МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСтамбулТУРЦИЯМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала