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Протестующие пытаются блокировать мост в Стамбуле
Протестующие пытаются блокировать мост в Стамбуле - 25.03.2025, ПРАЙМ
Протестующие пытаются блокировать мост в Стамбуле
Группа протестующих в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу пытается в понедельник... | 25.03.2025, ПРАЙМ
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СТАМБУЛ, 24 мар - ПРАЙМ. Группа протестующих в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу пытается в понедельник блокировать один из ключевых мостов Стамбула - Галатский, остановлено движение автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула продолжаются с 19 марта на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах. Полиция задержала с тех пор более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций, ранены 123 полицейских, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Разводной 490-метровый мост, связывающий исторический полуостров Султанахмет с районом Каракёй, был построен над заливом Золотой Рог в 1994 году. Мост популярен и среди туристов.
Группа протестующих, среди которых немало студентов, решила не идти на основной митинг на площади Сарачхане, где усилено присутствие полиции, вместо этого она попыталась заблокировать мост, выкрикивая антиправительственные лозунги.
К 21.30 (время совпадает с мск) полиция выставила кордон с обеих сторон моста, не пропуская протестующих к центральной части сооружения. Прессу также не пропускают, а "иностранные туристы" могут проходить беспрепятственно. Движение трамваев по мосту не нарушено. Обстановка в целом спокойная, передает корреспондент агентства.
Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек.
Генпрокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.
МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.
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Бизнес, Экономика, Мировая экономика, Стамбул, ТУРЦИЯ, МВД
Протестующие пытаются блокировать мост в Стамбуле
Протестующие в поддержку арестованного мэра Стамбула пытаются блокировать мост
СТАМБУЛ, 24 мар - ПРАЙМ. Группа протестующих в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу пытается в понедельник блокировать один из ключевых мостов Стамбула - Галатский, остановлено движение автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула продолжаются с 19 марта на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах. Полиция задержала с тех пор более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций, ранены 123 полицейских, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Разводной 490-метровый мост, связывающий исторический полуостров Султанахмет с районом Каракёй, был построен над заливом Золотой Рог в 1994 году. Мост популярен и среди туристов.
Группа протестующих, среди которых немало студентов, решила не идти на основной митинг на площади Сарачхане, где усилено присутствие полиции, вместо этого она попыталась заблокировать мост, выкрикивая антиправительственные лозунги.
К 21.30 (время совпадает с мск) полиция выставила кордон с обеих сторон моста, не пропуская протестующих к центральной части сооружения. Прессу также не пропускают, а "иностранные туристы" могут проходить беспрепятственно. Движение трамваев по мосту не нарушено. Обстановка в целом спокойная, передает корреспондент агентства.
Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек.
Генпрокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.
МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.