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Протестующие пытаются блокировать мост в Стамбуле

Протестующие пытаются блокировать мост в Стамбуле - 25.03.2025, ПРАЙМ

Протестующие пытаются блокировать мост в Стамбуле

Группа протестующих в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу пытается в понедельник... | 25.03.2025, ПРАЙМ

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СТАМБУЛ, 24 мар - ПРАЙМ. Группа протестующих в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу пытается в понедельник блокировать один из ключевых мостов Стамбула - Галатский, остановлено движение автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула продолжаются с 19 марта на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах. Полиция задержала с тех пор более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций, ранены 123 полицейских, сообщил в понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Разводной 490-метровый мост, связывающий исторический полуостров Султанахмет с районом Каракёй, был построен над заливом Золотой Рог в 1994 году. Мост популярен и среди туристов. Группа протестующих, среди которых немало студентов, решила не идти на основной митинг на площади Сарачхане, где усилено присутствие полиции, вместо этого она попыталась заблокировать мост, выкрикивая антиправительственные лозунги. К 21.30 (время совпадает с мск) полиция выставила кордон с обеих сторон моста, не пропуская протестующих к центральной части сооружения. Прессу также не пропускают, а "иностранные туристы" могут проходить беспрепятственно. Движение трамваев по мосту не нарушено. Обстановка в целом спокойная, передает корреспондент агентства. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

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