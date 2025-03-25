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СМИ предостерегли Белый дом от подключения к Wi-Fi от Starlink - 25.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ предостерегли Белый дом от подключения к Wi-Fi от Starlink
СМИ предостерегли Белый дом от подключения к Wi-Fi от Starlink - 25.03.2025, ПРАЙМ
СМИ предостерегли Белый дом от подключения к Wi-Fi от Starlink
Подключение Белого дома к беспроводному интернету системы спутников Starlink может нести риски кибербезопасности, пишет портал Wired со ссылкой на экспертов. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T15:20+0300
2025-03-25T15:20+0300
сша
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Подключение Белого дома к беспроводному интернету системы спутников Starlink может нести риски кибербезопасности, пишет портал Wired со ссылкой на экспертов. Спутниковый интернет Starlink, которым управляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, 18 марта стал доступен на всей территории Белого дома. "Внеплановое дополнение к и без того жестко контролируемой информационной среде Белого дома (в виде Starlink - ред.) может создать слепые зоны и уязвимости в сфере безопасности, а также потенциально опасный прецедент", - говорится в статье. Эксперты, пишет портал, ставят под сомнение то, согласуется ли работа Starlink в Белом доме с требованиями Агентства по связи Белого дома - если этот вопрос не решен, то более слабая защищенность беспроводной связи создает уязвимость кибербезопасности комплекса. По словам преподавателя Калифорнийского университета Николаса Уивера, обмен секретной информацией чаще всего происходит только через специальные федеральные сети, которые обособлены и не имеют беспроводного доступа, однако безопасность беспроводной сети Белого дома также является чувствительным вопросом национальной безопасности. Представители Белого дома ранее заявили газете New York Times, что установка Starlink была предпринята в целях повышения доступности интернет-связи в Белом доме. По их словам, ранее в некоторых точках комплекса не работала даже сотовая связь и существующая инфраструктура Wi-Fi была перегружена.
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сша, технологии, starlink
США, Технологии, Starlink
15:20 25.03.2025
 
СМИ предостерегли Белый дом от подключения к Wi-Fi от Starlink

Wired: подключение Белого дома к Wi-Fi Starlink может угрожать кибербезопасности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Подключение Белого дома к беспроводному интернету системы спутников Starlink может нести риски кибербезопасности, пишет портал Wired со ссылкой на экспертов.
Спутниковый интернет Starlink, которым управляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, 18 марта стал доступен на всей территории Белого дома.
"Внеплановое дополнение к и без того жестко контролируемой информационной среде Белого дома (в виде Starlink - ред.) может создать слепые зоны и уязвимости в сфере безопасности, а также потенциально опасный прецедент", - говорится в статье.
Эксперты, пишет портал, ставят под сомнение то, согласуется ли работа Starlink в Белом доме с требованиями Агентства по связи Белого дома - если этот вопрос не решен, то более слабая защищенность беспроводной связи создает уязвимость кибербезопасности комплекса.
По словам преподавателя Калифорнийского университета Николаса Уивера, обмен секретной информацией чаще всего происходит только через специальные федеральные сети, которые обособлены и не имеют беспроводного доступа, однако безопасность беспроводной сети Белого дома также является чувствительным вопросом национальной безопасности.
Представители Белого дома ранее заявили газете New York Times, что установка Starlink была предпринята в целях повышения доступности интернет-связи в Белом доме. По их словам, ранее в некоторых точках комплекса не работала даже сотовая связь и существующая инфраструктура Wi-Fi была перегружена.
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