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Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском

Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском - 25.03.2025, ПРАЙМ

Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T05:49+0300

2025-03-25T05:49+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

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