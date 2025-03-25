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Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском
Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском - 25.03.2025, ПРАЙМ
Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T05:49+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
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Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском
Экипаж Су-34 ВКС нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.