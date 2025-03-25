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Суд разделил требования Сбербанка к Euroclear и Clearstream

Суд разделил требования Сбербанка к Euroclear и Clearstream - 25.03.2025, ПРАЙМ

Суд разделил требования Сбербанка к Euroclear и Clearstream

Арбитражный суд Москвы выделил в отдельное производство требование Сбербанка к люксембургской Clearstream Banking из дела по иску, поданному изначально к ней и... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T16:21+0300

2025-03-25T16:21+0300

2025-03-25T16:21+0300

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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы выделил в отдельное производство требование Сбербанка к люксембургской Clearstream Banking из дела по иску, поданному изначально к ней и бельгийскому Euroclear Bank, на сумму более 53,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство Clearstream Banking о выделении требований… в отдельное производство удовлетворить", - зачитала резолютивную часть определения суда судья Ольга Жежелевская. Предварительные слушания по требованию к Euroclear Bank отложены на 22 апреля. Иск заявлен о взыскании убытков в размере заблокированных из-за санкций двумя крупными европейскими депозитариями выплат по ценным бумагам, принадлежащим истцу. Как во вторник пояснил представитель Clearstream, в люксембургском депозитарии заморожены выплаты по двум ценным бумагам, в бельгийском – по десяткам бумаг. В материалах суда уточняется, что от Euroclear крупнейший российский банк требует более 500,4 миллиона долларов, около 52,9 миллиона евро и более 4,4 миллиона фунтов стерлингов, от Clearstream – около 58 тысяч долларов. Истец просит взыскать эти суммы в рублях по курсу Банка России на дату платежа. На момент подачи иска, 14 февраля, его сумма составляла более 53,7 миллиарда рублей. Третьим лицом ранее к делу было привлечено АО "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", во вторник суд привлек еще один депозитарий – ООО "СДК "Гарант". Это уже четвертый иск Сбербанка к Euroclear. До этого самым крупным был иск о взыскании с бельгийского банка более 10,5 миллиарда рублей убытков. Он поступил в суд в декабре и пока не рассмотрен. Два предыдущих иска были заявлены о взыскании денежных сумм, заблокированных ответчиком на счетах Сбербанка, открытых в Euroclear Bank, и процентов на эти суммы за пользование чужими денежными средствами. В ноябре арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank в пользу Сбербанка около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по курсу на тот момент – более 2,9 миллиарда рублей), в декабре – около 6,4 миллиона долларов, около 161 тысячи австралийских долларов, более 1 тысячи евро, а также проценты на эти суммы – в общем размере более 688 миллионов рублей по курсу на день оглашения решения.

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